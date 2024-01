Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, oltre ai Big in gara ci saranno anche altri artisti che duetteranno insieme a loro.

Mentre l’attesa per il Festival di Sanremo 2024 cresce, emergono le prime indiscrezioni sui possibili duetti della serata cover. Mancano meno di due settimane dall’inizio della 74esima edizione della kermesse: ecco chi saranno gli artisti che accompagneranno i Big sul palco dell’Ariston, nella serata del 9 febbraio.

Sanremo 2024: ecco i duetti previsti

Iniziano a circolare le prime indiscrezioni sugli attesissimi duetti che illumineranno, nella serata di venerdì 9 febbraio, il Teatro Ariston. Non è stata diffusa ancora nessuna ufficializzazione, tuttavia nelle ultime ore sono emersi alcuni nomi sui cantanti che potrebbero esibirsi insieme ai Big in gara.

Come riferisce Repubblica, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2017, Francesco Gabbani, dovrebbe accompagnare Fiorella Mannoia, con cui ha condiviso la finalissima in quell’anno. Loredana Bertè invece, da sempre attenta ai giovani, punta su Venerus, mentre Emma dovrebbe affiancarsi al rapper genovese Bresh.

Annalisa invece ospita La Rappresentante di Lista, e ancora – per il suo debutto al festival – Alessandra Amoroso punta tutto sui colleghi del tormentone Mambo salentino, i Boomdabash. Per quanto riguarda i The Kolors potrebbero lasciare il pubblico a bocca aperta con la presenza di Umberto Tozzi.

L’outsider Maninni, d’altra parte, si affianca a qualcuno che gli somiglia: Ermal Meta. Invece Geolier, che ha assicurato napoletanità certa anche per la serata cover, potrebbe esibirsi insieme a Gigi D’Alessio e Luchè. Gli artisti romani Il Tre e Gazzelle, infine, hanno chiamato rispettivamente Fabrizio Moro e Fulminacci.

Le collaborazioni più inaspettate

C’è Irama che potrebbe volere affianco a sé Riccardo Cocciante, mentre il controverso trio de La Sad sta provando a convincere Rettore. Gli Eiffel 65 hanno invece dato la loro conferma a Fred De Palma, mentre Nada dovrebbe affiancarsi ai BNKR44.

Infine, un’indiscrezione del Corriere della Sera parla di un featuring nella serata cover fra i Negramaro e Malika Ayane. Tuttavia, l’annuncio ufficiale dei duetti di Sanremo 2024 è previsto all’inizio del Festival: gli appassionati di musica dovranno attendere ancora un po’ per avere conferme.

I superospiti di Sanremo 2024

Oltre ai duetti, il pubblico trepidante non vede l’ora di vedere sul palco di Sanremo anche gli annunciati e speciali ospiti. Tra i primi confermati, c’è senza dubbio Marco Mengoni che salirà sul palco per primo, martedì 6 febbraio, nella doppia veste anche di co-conduttore.

Mercoledì 7 invece, Amadeus accoglierà il pianista Giovanni Allevi, che torna a esibirsi dal vivo dopo un periodo difficile. Giorgia debutterà – oltre per affiancare il direttore artistico – per celebrare i trent’anni di E poi, con cui arrivò settima tra le Nuove Proposte nel 1994.

Per la serata di giovedì 8 tocca a Eros Ramazzotti tornare sul palco dove tutto iniziò quarant’anni fa con la vittoria nelle Nuove Proposte con Terra promessa. Infine, sabato 10 per la finale arrivano eccezionalmente Roberto Bolle e Gigliola Cinquetti per riproporre la sua intramontabile Non ho l’età.

Riproduzione riservata © 2024 - NM