Lo ha annunciato Amadeus a “VivaRai2!”: la nuova edizione del Festival di Sanremo accoglierà sul palco Marco Mengoni.

Non solo super ospite: Marco Mengoni condurrà il Festival di Sanremo 2024 al fianco di Amadeus, durante la prima serata. Lo annunciato proprio il presentatore, durante la prima puntata di Viva Rai2!, lo show mattutino di Fiorello in diretta dal Foro Italico.

L’annuncio in diretta di Amadeus

“Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del festival, sarà il super ospite musicale della prima serata, ma c’è molto di più: sarà il co-conduttore del festival 2024″, ha annunciato Amadeus alla prima puntata del nuovo ciclo di VivaRai2!.

Si tratta solo di una delle poche anticipazioni svelate sulla nuova edizioni del Festival. Dalle ultime indiscrezioni, sappiamo già quali saranno i cantanti in gara della quinta e ultima edizione targata Amadeus: tra i nomi emersi, c’è quello di Jovanotti!

Il post di Marco Mengoni

L’ex vincitore della kermesse si prepara quindi a tornare sul palco dell’Ariston, ma questa volta in altre vesti. In un post su Instagram, Marco Mengoni ha scritto: “Grazie ama per l’invito, ci vediamo in riviera”, ricevendo i commenti più euforici dei fans.

Così come successe nel 2015 ad Arisa, salita sul palco insieme ad Emma e Carlo Conti, questa volta Mengoni si appresta ad occupare il ruolo di co-conduttore per il Festival più atteso dell’anno. Dopo aver emozionato il pubblico con le sue canzoni, adesso l’artista mostrerà anche l’altra faccia della medaglia: riuscirà anche questa volta ad illuminare il palco?

