Scopri la scaletta del concerto live di Irama il 25 luglio 2024 all’Anfiteatro Camerini, Piazzola sul Brenta.

Nell’estate del 2024, gli appassionati di musica potranno vivere un’esperienza unica prendendo parte a uno degli eventi più attesi della stagione: il concerto di Irama, previsto per il 25 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (PD). Cantante tra i più seguiti e amati delle ultime generazioni, Irama si è distinto nel panorama musicale italiano per i suoi innumerevoli successi, che gli hanno garantito una fama nazionale e internazionale, come dimostrano i 47 dischi di platino, i 4 dischi d’oro, quasi 2 miliardi di streaming e oltre 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video. L’evento promette di essere indimenticabile non solo per la musica, ma anche per la magica cornice in cui si svolgerà, rendendolo un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona musica e della bellezza paesaggistica italiana.

Un palcoscenico da sogno

Il concerto di Irama si terrà all’interno dello splendido Anfiteatro Camerini di Villa Contarini, un luogo carico di storia e fascino, circondato da un panorama che include ville patrizie, giardini suggestivi, i Colli e le Terme Euganee. La scelta di questa location non è casuale, ma mira a creare un’atmosfera particolare che possa valorizzare ulteriormente la musica dell’artista, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nella cultura.

La scaletta

Quello di Irama non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio attraverso i grandi successi della sua carriera, arricchito dai brani più recenti estratti dall’ultimo album. Ecco la possibile scaletta:

Mediterranea

Yo Quiero Amarte

A L I

Dedicato a te

Nera

Baby – Capitolo XI

Ovunque sarai

La genesi del tuo colore

Sogno fragile

Cinque Gocce

Come te llamas

Goodbye

Una cosa sola

Luna piena

Colpiscimi

Non mollo mai

Eh Mama eh

Una lacrima

Giovani

Bella e rovinata

Crepe

Un giorno in più

Bazooka

È la luna

Moncherie

La ragazza con il cuore di latta

Milano

Arrogante

Irama

Perché non perdersi questo evento

La combinazione tra la straordinaria capacità espressiva di Irama, la ricchezza della scaletta e lo scenario incantevole dell’Anfiteatro Camerini garantisce un’esperienza unica e indimenticabile. Gli amanti della musica italiana hanno quindi un appuntamento imperdibile, che si preannuncia come uno dei momenti clou dell’estate musicale del 2024, in grado di attrarre non solo i fan dell’artista ma tutti coloro che desiderano godere di uno spettacolo di alta qualità in uno dei contesti più belli d’Italia.