Scopri la scaletta musicale che Alfa presenterà al concerto dell’Orvieto Sound Festival il 26 luglio 2024.

Andrea De Filippi, meglio conosciuto come Alfa, si prepara a infiammare il palco dell’Orvieto Sound Festival il 26 luglio 2024. Questo giovane cantautore genovese, nato alla soglia del nuovo millennio, si è guadagnato la scena musicale grazie a un’ampia risonanza sui social e sulle piattaforme digitali. Con una comunità di oltre 484mila iscritti su Youtube e 1.6 milioni di followers su TikTok, le sue canzoni hanno raggruppato più di 658 milioni di stream e oltre 206 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un successo sottolineato anche dai numerosi riconoscimenti discografici ricevuti, con una collezione che comprende due tripli dischi di platino e un apprezzabile esordio all’ultimo festival di Sanremo. Quest’estate, a Orvieto, il talento e la passione di Alfa si uniranno per una serata di musica e divertimento.

Una stella in crescita

Alfa non è soltanto un fenomeno dei social media. La sua presenza sulle piattaforme digitali si traduce in autentiche performance che hanno conquistato il cuore di centinaia di migliaia di appassionati. Canzoni come “Cin Cin”, “bellissimissima <3”, e l’emozionante esibizione di “Vai” su palchi prestigiosi come quello del Teatro Ariston, trasformano ogni suo concerto in un’occasione per celebrare la sua arte.

La scaletta dell’Orvieto Sound Festival

Per il concerto all’Orvieto Sound Festival, Alfa propone una scaletta che ripercorre i momenti più luminosi della sua giovane carriera, offrendo ai fan vecchi e nuovi un’esperienza indimenticabile. Tra i brani previsti, insieme ai suoi successi più conosciuti, ci saranno:

Non so chi ha creato il mondo

Ma so che era innamorato

Wanderlust / Hey Jude

Frida

Non la Ascoltare

Nei tuoi occhi cosa c’è

Sincero

Testa tra le nuvole

Sofia

Vabbè ciao

Bellissimissima

Il mio colore preferito

Per dimenticare

Parigi

Il giro del mondo / All You Need is Love

Dove Sei?

Vai

Sul Più Bello

Le cose in comune

San Lorenzo

Viceversa

5 minuti

Ci sarò

Gianna

You Make Me So Happy

Cin Cin

Alfa a Sanremo 2024

Il successo sui social e oltre

Il successo di Alfa non è misurato solo dalle cifre impressionanti sui social media o dalla quantità di premi ricevuti, ma anche dalla capacità di condividere i propri sentimenti attraverso la musica. Le sue canzoni hanno trovato una vasta eco in più di 500mila video su TikTok, entrando in contatto diretto con una generazione che vede nella sua musica un modo per esprimersi.

Un appuntamento da non perdere

L’Orvieto Sound Festival si conferma una vetrina per talenti affermati e emergenti del panorama musicale italiano. L’appuntamento con Alfa rappresenta un’occasione unica per vedere dal vivo uno degli artisti più promettenti della sua generazione. Tra melodie accattivanti e testi che parlano d’amore, viaggi e sogni, il concerto di Alfa è destinato a essere uno dei momenti più attesi dell’estate 2024.