Un viaggio nostalgico tra le gemme della televisione italiana: Techetechetè celebra Milleluci con Mina, Raffaella Carrà e Antonello Falqui.

Il ritorno di Techetechetè questa sera promette di offrire un’esperienza ricca di emozioni e ricordi, riportando sul piccolo schermo l’essenza di un’epoca dorata della televisione italiana. L’episodio in onda il 1° luglio 2025 è un omaggio all’indimenticabile varietà Milleluci, uno dei programmi più significativi del panorama televisivo, che vide protagoniste due delle più grandi icone dello spettacolo: Mina e Raffaella Carrà. Con la guida visionaria di Antonello Falqui, Milleluci è stato un capolavoro di stile e innovazione, capace di celebrare l’intrattenimento italiano attraverso una serie di otto puntate indimenticabili.

La magia di Milleluci

Il 16 marzo 1974 segna l’inizio di un’avventura televisiva che avrebbe lasciato un’impronta indelebile nella storia dello spettacolo italiano. Milleluci, diretto da Antonello Falqui, ha attraversato diversi ambiti dell’arte e dell’intrattenimento, dai café-chantant alla radio, fino alle commedie musicali e agli spettacoli televisivi.

Ogni sabato sera, il pubblico italiano veniva coinvolto in un’esperienza unica, caratterizzata da performance straordinarie e scenografie mozzafiato. Il contributo di Mina e Raffaella Carrà, con la loro versatilità e carisma, ha reso ogni episodio un appuntamento imperdibile, consolidando la loro leggenda nel mondo dello spettacolo.

Il ritorno delle icone: Mina e Raffaella Carrà insieme

L’episodio di Techetechetè di oggi riporta alla ribalta la straordinaria collaborazione tra Mina e Raffaella Carrà, due artiste che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico con la loro energia e talento. Nonostante la breve durata di Milleluci, le otto puntate sono bastate per scolpire un ricordo indelebile nella memoria collettiva.

Mina

Mina, che con questo spettacolo salutava il piccolo schermo, ha mostrato la sua incredibile versatilità, mentre Raffaella Carrà ha incantato tutti con la sua presenza scenica travolgente. La puntata di stasera ci farà rivivere quei momenti magici con una selezione accurata dei numeri più significativi dello show.

Antonello Falqui: un tributo al maestro

Il ritorno di Techetechetè non è solo un omaggio a Mina e Raffaella Carrà, ma anche un tributo al genio creativo di Antonello Falqui. Nel centenario della sua nascita, il programma celebra la sua capacità di trasformare la televisione in un’arte, grazie alla sua attenzione al dettaglio e alla bellezza. Falqui ha dato vita a spettacoli iconici come Studio Uno e Senza Rete, collaborando con una squadra di professionisti che hanno lavorato con lui come in una vera bottega rinascimentale.

La puntata di oggi offrirà anche frammenti rari con ospiti illustri come Adriano Celentano e le gemelle Kessler, restituendo un’immagine vivida di un’Italia ricca di creatività e talento. Con la conduzione speciale di Topo Gigio, questa stagione di Techetechetè si preannuncia come un viaggio emozionante nella memoria collettiva del nostro Paese.