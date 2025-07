Barbara D’Urso e il suo possibile ritorno in Rai: un viaggio tra trattative, speranze e veti nel panorama televisivo italiano.

Barbara D’Urso, icona indiscussa del piccolo schermo italiano, torna a far parlare di sé con la possibilità di un ritorno in prima serata su Rai. Dopo l’uscita non priva di tensioni da Mediaset, le voci su un suo approdo nella Tv di Stato si sono intensificate.

Tuttavia, le trattative sembrano essersi arenate per motivi non imputabili a volontà reciproche tra lei e i vertici Rai, bensì a un veto che, secondo quanto riportato, sarebbe stato posto da Marina Berlusconi. Questo sviluppo apre interrogativi sull’influenza delle dinamiche di potere nel mondo televisivo, mentre i fan di D’Urso restano in attesa di un suo possibile ritorno.

Le trattative per il ritorno in Rai

Per mesi si è discusso della possibilità che Barbara D’Urso potesse tornare a calcare il palcoscenico televisivo della Rai. La notizia di contatti preliminari tra la conduttrice e Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, aveva acceso le speranze di un nuovo capitolo professionale per D’Urso.

Dopo una dolorosa uscita da Mediaset due anni fa, il suo nome non ha mai smesso di essere associato al mondo televisivo. L’apertura mostrata da Rai sembrava preludere a un cambiamento positivo, alimentando aspettative tra i suoi fan. Tuttavia, le trattative si sono bruscamente interrotte, un colpo di scena che ha lasciato molti con domande senza risposta.

Barbara D’Urso al Marateale 2023 – notiziemusica.it

Il veto di Marina Berlusconi

Secondo fonti affidabili, la trattativa per riportare Barbara D’Urso in Rai è stata bloccata da Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. Questo intervento, se confermato, suggerisce che l’approdo in Rai di D’Urso fosse percepito come un problema da chi detiene ancora un’influenza significativa nel mondo televisivo. Nonostante D’Urso non sia più sotto contratto con Mediaset, il suo legame con l’universo berlusconiano sembra ancora forte. Il veto imposto da Marina Berlusconi potrebbe riflettere una volontà di mantenere certe figure legate a una specifica visione del sistema televisivo italiano, sollevando interrogativi sulla libertà professionale delle personalità televisive.

Il futuro incerto

Nonostante l’apparente blocco, Barbara D’Urso continua a essere una figura centrale nel panorama televisivo italiano. Da quando ha lasciato Mediaset, il suo stile inconfondibile e divisivo ha lasciato un vuoto evidente nel palinsesto televisivo.

L’unica apparizione significativa di D’Urso negli ultimi anni è stata come ospite di Domenica In, condotto da Mara Venier. Sebbene le ultime trattative non si siano concretizzate, il pubblico di D’Urso non ha mai smesso di sperare in un suo ritorno. Le dinamiche della televisione sono in continuo movimento, e le possibilità di un suo rientro non sono escluse, forse con modalità e tempistiche diverse.