Tim Summer Hits 2025: un evento imperdibile che riporta la grande musica italiana sul palco di Piazza del Popolo, unendo leggende e nuove promesse in un mix di generi e generazioni.

Il 27 giugno 2025, Piazza del Popolo a Roma torna a essere il cuore pulsante della musica estiva italiana grazie al Tim Summer Hits. Condotto dai carismatici Carlo Conti e Andrea Delogu, l’evento promette una serata di esibizioni live imperdibili, con un mix di artisti che spaziano dalle leggende della musica italiana ai nuovi talenti emergenti. Il terzo di quattro appuntamenti previsti, questa serata è un’occasione per godersi la musica sotto le stelle, circondati da un’atmosfera di vacanza e libertà.

Il Tim Summer Hits 2025 offre una scaletta che abbraccia diverse generazioni e stili musicali. Con 19 performance e 23 artisti, lo spettacolo rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso il panorama musicale italiano.

Tra i partecipanti, spiccano nomi leggendari come Patty Pravo, che torna a esibirsi con una nuova hit estiva, e giovani promesse come Olly, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda nostalgia. La serata sarà arricchita da duetti inediti e tormentoni che resteranno impressi nella memoria.

Olly sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Dietro le quinte con Carolina Di Domenico

Per chi desidera scoprire i retroscena dello spettacolo, Carolina Di Domenico di Rai Radio2 offrirà contenuti esclusivi e interviste a caldo. Dal backstage, Carolina racconterà aneddoti e curiosità, regalando agli spettatori un’esperienza immersiva a 360 gradi. Questa dimensione aggiuntiva del programma consente al pubblico di connettersi ancora di più con gli artisti, scoprendo il dietro le quinte di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.

Dove e come seguire l’evento

La terza puntata del Tim Summer Hits 2025 non sarà trasmessa in diretta, ma andrà in onda su Rai1 in prima serata, a partire dalle 21:30. Gli appassionati di musica possono seguire l’evento comodamente dal divano di casa, godendosi lo spettacolo attraverso il canale televisivo o tramite la piattaforma RaiPlay. Per chi non riesce a seguire la trasmissione in tempo reale, è possibile recuperare la puntata su RaiPlay in un secondo momento, garantendo così la possibilità di non perdere nemmeno un attimo di questa straordinaria esperienza musicale.