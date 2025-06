Radio Italia Live 2025 a Palermo: ecco la scaletta dei cantanti

Venerdì 27 giugno arriva al Foro Italico di Palermo il concerto di Radio Italia Live 2025 : scopriamo quale sarà la scaletta dei cantanti.

La città di Palermo si appresta ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: Radio Italia Live – Il Concerto. Questa sensazionale manifestazione troverà casa al Foro Italico il prossimo venerdì 27 giugno, iniziando alle 20.40. L’ingresso sarà gratuito, rendendo l’occasione ancora più invitante per gli appassionati di musica di ogni età. Già conosciuto per l’edizione milanese, che ha incantato la Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, l’evento promette di replicare il successo nella splendida cornice palermitana.

Una serata sotto le stelle con le voci di Radio Italia

A guidare Radio Italia Live – Il Concerto saranno le voci carismatiche e note ai fan della stazione: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. Questa squadra di conduttori rappresenta il legame diretto tra il pubblico e gli artisti, garantendo che l’energia e l’entusiasmo non manchino mai.

Per chi non potesse partecipare di persona, ci sono molteplici modi per non perdere nemmeno un minuto del concerto. La diretta sarà disponibile su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV, così come attraverso numerose piattaforme streaming e app dedicate per iOS, Android, Huawei. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8, garantendo così un’accessibilità completa all’evento da ogni angolo d’Italia e oltre.

Una lineup di stelle della musica italiana

Gli artisti che prenderanno parte all’evento sono tra i nomi più caldi della scena musicale italiana. Con la Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, sul palco si esibiranno tantissimi cantanti. Ecco la lista completa:

Annalisa,

Blanco,

Francesco Gabbani,

Gaia,

Negramaro,

Noemi,

Raf,

Rhove,

Rkomi,

Rose Villain,

Tananai,

The Kolors

Una varietà di generi e stili che promette di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. La sigla dell’evento sarà un momento speciale, eseguita live da Saturnino, che aggiunge un ulteriore tocco di unicità alla serata.