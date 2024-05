Chi è Bruno Santori, il direttore d'orchestra di Sanremo e Radio Italia Live

Bruno Santori: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul direttore d’orchestra di Sanremo e Radio Italia Live.

Tra i tanti direttori d’orchestra che hanno fatto la storia di Sanremo in anni recenti, e hanno potuto collaborare con molti dei più grandi artisti della musica italiana, un ruolo di assoluto rilievo è occupato da Bruno Santori. Un compositore e arrangiatore di grandissimo talento, capace di conquistare con la sua musica il cuore di migliaia di persone. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Bruno Santori: biografia e carriera

Bruno Santori è nato a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, il 12 ottobre 1957 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a studiare pianoforte fin dall’età di cinque anni, grazie anche all’incoraggiamento del padre, Sergio Santori.

Ancora bambino, entra come tastierista in un gruppo giovanissimo, i Raminghetti, con cui incide alcuni brani scritti anche da Mogol e Mario Lavezzi. Finita quest’avventura, continua la carriera suonando in altri gruppi, tra cui i Daniel Sentacruz Ensemble, di cui diventa tastierista e compositore. Con questa formazione partecipa per la prima volta a Sanremo, con il brano Linda bella Linda.

Terminata anche questa esperienza, prosegue gli studi in musica classica e termina il conservatorio. Dagli anni Ottanta fonda le Istituzioni Harmoniche, un complesso di musica da camera, poi trasformata in orchestra sinfonica, e dà il vita a una lunga attività concertistica e orchestrale, anche come direttore di alcune delle più importanti orchestre italiane.

Dal 2010 al 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore artistico della Sanremo Festival Orchestra. Contemporaneamente è anche direttore artistico di Area Sanremo.

Cosa fa oggi Bruno Santori

Negli ultimi anni il suo nome è stato legato non solo alla musica sanremese, ma in generale alla musica italiana sia classica che leggera. In particolare, nel 2024 è stato chiamato a dirigere l’orchestra del Radio Italia Live a Milano. Lo stesso ruolo è stato ricoperto anche negli anni passati.

La vita privata di Bruno Santori: moglie e figli

Non conosciamo dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo chi sia sua moglie e se abbia dei figli.

Sai che…

– Mogol si è definito il ‘padrino’ del primo gruppo di Santori.

– Nel 2009 è stato direttore musicale del Festival di Sanremo.

