Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera musicale e vita privata di una delle icone della musica italiana, Al Bano Carrisi.

Al Bano è uno dei pilastri del panorama musicale italiano. Cantante di successo e di fama internazionale ha consegnato ai suoi tantissimi fan successi indimenticabili come la famosissima Felicità, in coppia con l’ex moglie Romina Power. Ma andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua indimenticabile carriera e sulla sua vita privata altrettanto movimentata.

Chi è Al Bano: biografia e carriera

Albano Antonio Carrisi, nome d’arte Al Bano, nasce il 20 maggio del 1943 a Cellino San Marco, piccolo paesino della Puglia, in provincia di Brindisi, da una famiglia di contadini. Il nome del cantante viene scelto dal padre Carmelo Carrisi che, dopo essere stato in guerra in Albania, disse alla moglie di chiamare il figlio Albano qualora fosse nato un maschio.

Al Bano

La passione per la musica la sviluppa nei campi, suonando la chitarra con il padre. Pensate che a soli dodici anni scrive la sua prima canzone intitolata Addio Sicilia, una via di mezzo tra uno stornello e una canzone neomelodica.

La stessa propensione per la musica non la dimostra per lo studio, tanto che a diciassette anni lascia la scuola e si trasferisce a Milano, dove inizia a lavorare come manovale, poi come cameriere in una trattoria e infine come operaio metalmeccanico.

Durante la sua esperienza milanese Al Bano conosce un nuovo mondo e… nuovi cibi! Ai microfoni di Maurizio Costanzo, alcuni anni fa, ha rivelato di non aver mai sentito la parola ananas e di averlo comprato in un supermarket pensando che fosse carne!

Carrisi, grazie al suo lavoro di cameriere nel ristorante Il Dollaro di Milano, entra in contatto con i personaggi più importanti dello spettacolo e della musica. Proprio lì conosce il Maestro Pino Massara che di fatto gli spalancherà le porte della CM (Celentano-Massara). Infatti sarà lo stesso Maestro a dargli il nome (d’arte) di Al Bano, per le cadenze blues del proprio cantato.

Il cantante di Cellino San Marco, senza mai abbandonare il proprio lavoro, inizia a esibirsi così come spalla di Adriano Celentano, ma il suo primo successo arriverà nel 1967 grazie al brano Nel Sole. Con tale canzone riesce per ben un mese intero a raggiungere il primo posto nelle classifiche dei 45 giri e a vendere poco più di un milione e mezzo di copie.

Ecco un video del brano Nel Sole:

Al Bano negli anni 70′ e 80′ diventa un’icona del panorama musicale italiano e, forte del suo grande successo, nel 1992 arriva addirittura a querelare la star statunitense Michael Jackson! L’accusa? Un presunto plagio al suo brano I cigni di Balaka. La sentenza del tribunale dichiarerà che non vi era stato alcun plagio da parte della star statunitense, perché gli artisti si erano ispirati entrambi a dei vecchi pezzi blues. E così il cantante pugliese dovette pagare tutte le spese processuali.

Infine il cantante si è scoperto anche come una star dei talent musicali, con la sua vittoria come coach con la sua allieva Maryam a The Voice of Italy 2018. Ma nella sua vita non c’è soltanto spazio per la musica. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare dell’incredibile tenuta di Al Bano? Pensate che oltre che a essere cantante e uomo di spettacolo, Albano è anche un produttore di vini.

La sua cantina si trova proprio a Cellino San Marco, suo paese natio. Tra i vini più venduti da quelli prodotti da Al Bano c’è Felicità, un grande successo anche per gli amanti dell’uva…

Cosa fa oggi Al Bano?

La sua attività nel mondo dell’imprenditoria agraria e della viticoltura ovviamente continua senza alcuna sosta. Ma anche la sua carriera nel mondo della musica e della televisione non si è fermata. Nel 2020, ad esempio, si è riunito con Romina Power al Festival di Sanremo, in qualità di ospite, presentando il loro nuovo singolo Raccogli l’attimo, scritto da Cristiano Malgioglio, primo estratto di un nuovo album:

Ospite fisso della diciannovesima edizione di Amici nel 2020, sempre in coppia con Romina, durante l’autunno ha accompagnato la figlia Jasmine nel ruolo di giudice del programma The Voice Senior. Concorrente di Ballando con le stelle l’anno successivo, è costretto a terminare la sua esperienza in anticipo per via di un infortunio occorso alla sua insegnante, Oksana Lebedeva.

Lo abbiamo quindi rivisto come ospite a Sanremo nel 2023, e per la prima volta ha unito la sua voce con quella di due suoi grandi amici e rivali, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. A maggio ha quindi celebrato gli ottant’anni con un grande concerto-spettacolo all’Arena di Verona, e da novembre è diventato giudice del talent show Io Canto Generation.

Al Bano: la discografia in studio da solista

1967 – Al Bano

1968 – Il ragazzo che sorride

1969 – Pensando a te

1972 – 1972

1974 – Antologia 2 LP

2001 – Canto al Sole

2005 – Le radici del cielo

2007 – Cercami nel cuore della gente

2009 – L’amore è sempre amore

2011 – Amanda è libera

2017 – Di rose e di spine

Al Bano: figli, mogli e vita privata

Tra le coppie più amate della musica e dello spettacolo in Italia c’è sicuramente quella formata da Al Bano e Romina Power. I due si sono sposati nel 1970, dopo essersi conosciuti sul set del film Il Sole. Nonostante le rispettive famiglie non fossero d’accordo, i due decisero comunque di convolare a nozze.

Oltre a essere molto uniti sentimentalmente, i due coniugi iniziano una fortunata collaborazione musicale che porterà alla produzione di successi indiscussi della musica italiana e internazionale, uno fra i più amati dai loro fan è sicuramente Felicità.

Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. sono i figli di Al Bano e Romina. La primogenita della coppia, Ylenia Carrisi, è protagonista di uno dei gialli della cronaca italiana. La ragazza, infatti, sparì nel 1994 senza lasciare traccia di sé. La scomparsa della figlia di Al Bano si trasformerà in una tragedia familiare che porterà poi la coppia al divorzio, avvenuto nel 1999.

La separazione dalla sua amata Romina ha rappresentato per il cantautore un periodo buio della sua vita, tanto da farlo cadere in depressione. Lo stesso Al Bano ha rivelato che ciò che l’ha aiutato a risollevarsi non sono state le medicine, ma la preghiera e la fede in Dio.

Questo il video di una delle canzoni più belle e famose di Al Bano e Romina Power: Felicità

Al Bano: la separazione da Romina… e il ritorno?

Dopo la fine del primo matrimonio con Romina, Al Bano ha iniziato una relazione con Loredana Lecciso, show girl pugliese nota per le sue esperienze nei reality televisivi. Pensate che i due si sono conosciuti mente il cantautore, da buon padre, portava Cristel e Romina jr. a scuola.

Al Bano e la Lecciso hanno avuto due figli: Albano Carrisi Jr. e Jasmine Carrisi. Si dice che si siano sposati in gran segreto in Bielorussia, notizia mai confermata dai diretti interessati. Il rapporto tra i due ha avuto diversi alti e bassi e sembrava definitivamente naufragato dopo il ritorno di Romina nella vita di Al Bano. I due sono tornati cantare insieme come negli anni migliori delle loro vite e secondo alcuni, nonostante le smentite dei diretti interessati, il feeling non sarebbe stato solo di tipo artistico.

Anche le circostanze della vita sembravano andare a favore di questa nuova unione Power-Carrisi. Infatti Romina e Albano sono diventati nonni per la prima volta: la loro figlia Cristel ha dato alla luce un bel maschietto. Pensate che a darne l’annuncio è stato proprio nonno Al Bano alla finale di The Voice of Italy 2018! Al momento comunque sembra che il cantante sia tornato regolarmente con Loredana, mettendo alle spalle un periodo di crisi.

Sai che…

– Qual è la malattia di Al Bano? In questo momento il cantante gode fortunatamente di buona salute.

– Nel 2016 Al Bano ha però subito un infarto mentre si trovava sul palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma per un concerto di Natale. L’anno dopo è stato invece colpito da una lieve ischemia cerebrale.

– Cosa fa il fratello di Al Bano? Franco Carrisi, con il nome d’arte di Kocis, è diventato negli anni un cantautore piuttosto seguito.

– Che titolo di studio ha Al Bano? Non è diplomato, ma scherzando ha dichiarato di aver conseguito il suo titolo di studio all’università della vita.

– Tra i suoi figli Jasmine ha provato a seguire le sue orme, ma come trapper.

– Per alcune dichiarazioni particolari, Al Bano è diventato protagonista suo malgrado di un videogioco virale in cui lotta con i dinosauri.

– Dove vive Al Bano? Nella sua Puglia, a Cellino.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Al Bano.

– Su Instagram Al Bano ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo da diverse migliaia di fan.

Se vuoi ascoltare alcune delle migliori canzoni di Al Bano, ecco la selezione di Spotify:

