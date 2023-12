Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi che ha iniziato la sua carriera da cantante. I suoi brani trap fanno discutere ma fanno anche il giro del web.

Ha fatto ormai da qualche tempo il suo debutto nella musica Pietro Morandi, figlio di Gianni Morandi, icona della musica italiana. Dopo una serie di video sui social con il papà, Pietro, in arte Tredici Pietro, ha deciso di lanciarsi a capofitto nel mondo della musica trap, ottenendo un discreto riscontro. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Tredici Pietro: biografia e carriera

Pietro è nato il 9 agosto 1997 a Bologna sotto il segno del Leone dal secondo matrimonio di Gianni Morandi, quello con Anna Dan. I due si sono sposati nel 2004, sette anni dopo la nascita del quarto figlio di Gianni Morandi dopo Marco, Marianna e Serena, venuti al mondo, invece, dalla relazione con la prima moglie Laura Ephrikian.

Tredici Pietro

Pizza e Fichi è la sua canzone d’esordio, dopo che ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica trap sollevando anche qualche critica (soprattutto dai fan del padre). D’altronde il debutto nel mondo della musica non deve essere semplice quanto sulle spalle hai il cognome Morandi e sei figlio d’arte di una vera e propria leggenda vivente.

Avrebbe potuto buttarsi sul pop o sfruttare la fama del padre. E invece no. Tredici Pietro ha deciso di seguire la passione sfidando le critiche ma con la consapevolezza di poter dire la sua in un genere che riscuote sempre più successo soprattutto tra i giovanissimi. Nonostante le critiche alle sue canzoni, considerate poco originali dagli esperti in materia, i video delle sue canzoni hanno già fatto registrare milioni di visualizzazioni. Solo curiosità?

Di seguito il video di Pizza e Fichi di Tredici Pietro:

Nel 2022 ha fatto il suo debutto discograficamente con l’album Solito posto, soliti guai, disco che contiene tutte le tracce presenti in un altro EP. I numeri sono incoraggianti e nel giro di non molto tempo pubblica un joint album con un altro rapper, Lil Busso, dimostrando di avere le idee chiarissime sul suo futuro e sulla voglia di fare ancora musica.

La discografia in studio

2022 – Solito posto, soliti guai

2022 – Lovesick (con Lil Busso)

La vita privata di Tredici Pietro: chi è la fidanzata?

Non sappiamo chi sia la fidanzata di Pietro. Qualche tempo fa erano circolate voci di un suo avvicinamento a Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, ma non è mai arrivata alcuna conferma al riguardo.

Sai che…

– C’è grande curiosità intorno al nome d’arte scelto dal giovane rampollo della famiglia Morandi. In molti si sono domandati il significato del nome Tredici Pietro. C’è chi ipotizza che a tredici anni abbia iniziato a comporre qualcosa o almeno ad appassionarsi in maniera consapevole alla musica. Secondo altri Tredici significherebbe invece Credici, un gioco di assonanze che non convince appieno.

– Dove vive Tredici Pietro? Non sappiamo se abiti ancora nei pressi di Bologna o se si sia trasferito.

– Su Instagram Tredici Pietro ha un account ufficiale molto seguito. Anche su TikTok ha un profilo in cui si presenta come “trapper diventato rapper”.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Tredici Pietro, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2023 - NM