Jasmine Carrisi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla figlia di Al Bano e Loredana Leccisi appassionata di hip hop.

Jasmine Carrisi potrebbe essere la nuova rapstar donna italiana. O almeno questo sembrerebbe essere il suo sogno. Famosa per essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la ragazza ha fatto il suo esordio nel mondo della musica nel 2020, mostrando fin da subito grande grinta e idee chiarissime. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di una possibile stella di seconda generazione.

Chi è Jasmine Carrisi: la carriera e la biografia

Jasmine Carrisi è nata a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 14 giugno 2001 sotto il segno dei Gemelli. Primogenita di Al Bano e della compagna Loredana Lecciso, ha affrontato la maturità nell’anno del Coronavirus.

Jasmine Carrisi e Al Bano

Spesso oggetto di gossip a causa soprattutto dei suoi natali, vanta fin qui poche esperienze televisive o nel mondo dello spettacolo. Ha esordito al cinema come Isabella D’Aragona nel film La Dama e l’Ermellino. Ma è nella musica che vorrebbe sfondare. Appassionata di hip hop, ha fatto il suo debutto ufficiale nel giugno 2020 con il brano Ego:

Non solo musica. Jasmine nel 2020 è stata anche coach di The Voice Senior, il talent dedicato agli ultrasessantenni. La giovane trapper ha affiancato il padre Al Bano nel team Carrisi.

Cosa fa oggi Jasmine Carrisi

Ancora attiva nel mondo della musica, seppur in attesa di riuscire davvero a sfondare nelle classifiche, Jasmine dopo l’avventura a The Voice ha partecipato a Battiti Live, a Il cantante mascherato, come attrice a Beautiful e nel 2023 ha pubblicato due singoli, Superlove e Cercami.

La vita privata di Jasmine Carrisi: fidanzato

Decisamente più schiva, almeno finora, rispetto ai genitori, nonostante sia stata spesso al centro di vari gossip (da possibili gravidanze a ritocchini estetici), sembrerebbe condurre una vita simile a quella di tutte le altre adolescenti.

In passato le sono stati attributi fidanzati famosi, come Giovanni, figlio di Biagio Antonacci. Ma stando ai bene informati il suo cuore batterebbe solo per un ragazzo che ogni tanto fa capolino sui social, il cui nome è Alessandro. Dopo alcune settimane il mondo del gossip si è attivato e ha scoperto che il ragazzo in questione è Alessandro Greco. I due fanno ormai coppia fissa e pare che la giovane cantante lo abbia anche già presentato in famiglia.

Sai che…

– Jasmine è alta 1 metro e 66.

– Ma quanti fratelli ha Jasmine Carrisi? Facciamo ordine. Ha un fratello più piccolo, Al Bano Junior (detto Bido), una sorellastra da parte di madre (Brigitta), e quattro da parte di padre, ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior.

– Dove abita Jasmine? Abitualmente a Cellino insieme alla sua famiglia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Jasmine Carrisi è già una star. Ha un account ufficiale da migliaia di follower. Ha un account molto seguito anche su TikTok.

– Com’era Jasmine da piccola? Una vera perla, come dimostrato da alcune foto pubblicate sui social.

– Ama la musica rap e trap, e tra le sue ispirazioni ci sono Travis Scott, Rosalia, Sfera Ebbasta, tha Supreme e Tredici Pietro.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jasmine Carrisi, ecco una playlist presente su Spotify: