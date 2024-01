Chi è Greta Orsingher, ex di Fedez e presunta nuova fiamma di Lazza

Greta Orsingher: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex corteggiatrice di Uomini e donne presunta fiamma di Lazza.

Oltre che personaggio televisivo e influencer molto apprezzata dai fan, Greta Orsingher è senza ombra di dubbio una delle donne più chiacchierate del mondo del rap. Non solo è infatti un’ex di Fedez, ma nei primi giorni del 2024 è stata accostata anche a un altro big delle rime, Lazza. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Greta Orsingher: biografia e carriera

Classe 1998, nata a San Diego ma di chiare origini italiane, Greta Orsingher è una modella tra le più apprezzate non solo dal mondo dei social. Come personaggio televisivo si è fatta conoscere come corteggiatrice di un format amatissimo come Uomini e donne, ma ha anche partecipato a un altro programma televisivo, La scimmia.

Lazza

Non si conoscono per il resto molti dettagli sulla sua carriera, ancora agli inizi, nel mondo dello spettacolo. Sappiamo però che sui social è una vera e propria star, e non è detto che questo non possa portarla più avanti a diventare ancora protagonista di seguitissimi format televisivi.

La vita privata di Greta Orsingher: chi è il fidanzato?

Se la sua carriera è ancora agli albori, Greta ha avuto modo già di far parlare di sé per le sue relazioni sentimentali. Nel 2016, stando a quanto si vocifera, avrebbe avuto infatti una storia con Fedez, prima che quest’ultimo perdesse la testa per Chiara. Insieme avrebbero anche vissuto una splendida vacanza a Ibiza.

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 avrebbe invece iniziato a frequentare Jacopo Lazzarini, in arte Lazza. A far nascere i sospetti ai loro fan sarebbero state alcune storie Instagram. In una di queste il rapper indossava un grembiule personalizzato con la scritta “oggi sono goloso“.

Lo stesso grembiule appariva poco dopo anche nelle storie dell’influencer. Inoltre, curiosando tra le foto di Greta è possibile notare molte foto e like, a partire da novembre, lasciati dallo stesso Lazza, con cui sarebbe stata tra l’altro avvistata a inizio 2024 sulla neve.

Sai che…

– Influencer sì, ma titolata. Greta ha infatti studiato Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’Università Iulm.

– Dove vive Greta Orsingher? Non siamo certi che abiti a Milano, città che di certo frequenta spesso per varie ragioni.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Greta Orsingher ha un account seguito da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo molto utilizzato.

