Quello che devi sapere su Lazza, il rapper arrivato secondo a Sanremo 2023 con Cenere

Lazza: carriera, curiosità e vita privata del rapper che suona il pianoforte gioca con i generi musicali.

Lazza è un personaggio davvero unico nel suo genere. Ama la classica e il rap, studia al Conservatorio e usa l’autotune, ricerca il sound dei trapper ma non abbandona il rapping duro e puro della vecchia scuola. Insomma, è una sorta di mediatore tra mondi diversi, un rapper che può piacere a tutti senza cercare però troppi compromessi.

Scopriamo insieme qualcosa in più su questo talento che ha già lasciato un forte segno sulla scena hip hop contemporanea e che ha conquistato anche il grande pubblico a Sanremo.

Chi è Lazza: biografia e carriera

Jacopo Lazzarini, questo il suo vero nome, è nato a Milano il 22 agosto 1994 sotto il segno del Leone. Entrato nel 2016 nell’etichetta 333 Mob, ha pubblicato già nel 2017 un primo disco, Zzala, sorprendendo tutti non solo per il suo rapping tecnicamente impeccabile, ma anche per le sue qualità da pianista.

Lazza

Nel 2018, senza un attimo di pausa, lancia un nuovo singolo, Porto Cervo, un brano riproposto anche in una versione alternativa con la cantautrice Dolcenera. Con questa hit colleziona circa 20 milioni di stream tra Spotify e piattaforme video come YouTube, aumentando sempre più il proprio pubblico. Apre il 2019 con una nuova collaborazione di prestigio, quella con Gué Pequeno: i due rapper lanciano il singolo Gucci Ski Mask.

Di seguito l’audio di 64 Bars di Lazza, uno dei brani scritti dal rapper per il progetto dedicato alla musica rap prodotto da Red Bull:

Il nuovo pezzo anticipa di pochi mesi l’uscita dell’album Re Mida, pubblicato il 1° marzo e balzato subito in testa alla classifica degli più venduti. Diventato davvero una sorta di ragazzo prodigio della musica hip hop, ha trovato la consacrazione nel 2022 con l’album Sirio, lavoro che chiude l’anno al primo posto tra i dischi più venduti e gli permette di guadagnarsi anche un posto tra i Big di Sanremo nel 2023.

Cosa fa oggi Lazza?

In gara con il brano Cenere, Lazza si conferma come l’autentica rivelazione del Festival anche per i più scettici e arriva al secondo posto dietro al solo Marco Mengoni. Chiusa questa importante parentesi, dà vita alla sua prima tournée nei palazzetti, si esibisce nell’Arena di Verona e torna a collaborare sul finire dell’anno con vecchi amici come Sfera Ebbasta.

Lazza: la discografia in studio

2017 – Zzala

2019 – Re Mida

2022 – Sirio

La vita privata di Lazza: chi è la fidanzata?

Piuttosto riservato sulla sua vita sentimentale, ha avuto per diverso tempo una storia con Debora Oggioni. I due si sarebbero lasciati solo tra il settembre e l’ottobre del 2023, senza rendere noti i motivi della rottura.

Chiuso questo capitolo, il cantante avrebbe iniziato a frequentare Greta Orsingher, modella ed ex fiamma di Fedez. I due avrebbero cominciato una vera e propria relazione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, come dimostrato da alcune storie su Instagram.

Sai che…

– Chi sono i genitori di Lazza? La mamma Francesca è diventata famosa per essere stata omaggiata dal figlio durante una delle serate di Sanremo. Il papà si è invece reso protagonista di alcuni video diventati virali sui social insieme a Jacopo.

– L’origine di Lazza a quanto sembra è squisitamente milanese.

– Che lavoro fa il padre di Lazza? Sembra che in passato abbia lavorato nell’edilizia.

– Chi è la ragazza nel video di Cenere? Diretto da Davide Vicari e prodotto da Borotalco.tv, ha come protagonista la modella Giulia Petronio.

– Lazza ha studiato musica classica al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Non a caso durante i suoi live si siede spesso davanti al pianoforte per mostrare il suo incredibile talento.

– Uno dei suoi compositori preferiti è Chopin.

– Ha dichiarato di voler arrivare a un pubblico molto ampio… anche alle nonne.

– Non solo rap e musica classica. Tra i suoi artisti preferiti ci sono anche Max Pezzali, Jovanotti, Vasco Rossi, Tiziano Ferro e Mario Biondi.

– Dove vive Lazza? Sembra che si sia trasferito da Calvairate a Milano.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Dal punto di vista del rap è cresciuto con i grandi nomi italiani anni Novanta/Duemila: tra i suoi idoli ci sono Guè, Salmo e Bassi Maestro.

– Riguardo all’utilizzo dell’autotune si è detto favorevole, perché ormai non serve più a correggere l’intonazione (o almeno non sempre), ma è diventato uno strumento vero e proprio.

– Su Instagram Lazza ha un account ufficiale da seguito da migliaia di fan. Anche su TikTok con il suo profilo è una vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lazza, ecco una playlist presente su Spotify:

