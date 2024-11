Grelmos: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla social top model che ama la musica rap, protagonista a Sanremo Giovani.

Non solo ex stelle dei talent e cantautori in erba pronti a emergere. In un contest come Sanremo Giovani, nell’edizione 2024 messa in piedi dal direttore artistico Carlo Conti, c’è spazio anche per una vera e propria influencer, una cantante che a livello di follower non teme confronti. Si tratta di Grelmos, la rapper-modella che sogna di collaborare con i big del nostro hip hop. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Grelmos: biografia e carriera

Greta Jasmin El Moktadi, questo il vero nome di Grelmos, è nata nel 2001, il 4 aprile 2001 sotto il segno dell’Ariete. Sappiamo che ha origini italo-marocchine e che è cresciuta a Romentino, in provincia di Novara.

Comincia a lavorare già a 16 anni nel mondo della moda, prendendo parte a diversi concorsi di bellezza. Tra questi anche Miss Italia nel 2018, pur senza riuscire ad arrivare alla vittoria. La vera svolta della sua carriera e della sua vita arriva però quando, spontaneamente, decide di condividere sui social sprazzi della sua vita privata: e diventa così una vera star.

Microfono

Ma la vita da influencer non può bastarle, nonostante un successo straordinario. Così, mossa dalla passione per la musica, e in particolare per l’hip hop, ha cominciato a scrivere canzoni, o anche a riprendere quelle che da piccola scriveva insieme alla sorella Lucrezia Iman, attualmente sua manager.

Dà così alle stampe nel 2019 il suo primo singolo, Fux, ottenendo quasi mezzo milioni di stream sulle piattaforme digitali. Un successo per certi versi inaspettato che la porta a dare seguito alla carriera da rapper con brani come NPS, Illegal e Freestyle, fino alla scelta di mettersi in gioco a Sanremo Giovani con il brano Flashback, che le permette di approdare tra i ventiquattro semifinalisti del contest.

La vita privata di Grelmos: fidanzato e figli

Grelmos non si è certo tenuta lontana dal mondo del gossip negli ultimi anni. Sappiamo che ha avuto diverse storie (ed è stata anche accusata di mandare foto provocanti a un ragazzo fidanzato). L’ultima di queste non avrebbe avuto però un epilogo piacevole e dall’inizio del 2024 la cantante avrebbe deciso di rimanere single, in attesa dell’uomo giusto.

Sai che…

– Sogna di duettare con un big della musica rap italiana, Guè.

– Il suo primo fan e grande amico è José Sebastiani, uno dei figli di Amadeus.

– Non sappiamo se abiti ancora nel novarese o si sia trasferita a Milano per motivi di lavoro.

– Su Instagram Grelmos ha un account da milioni di follower, ma è su TikTok che è riuscita, con il suo account, a ottenere un exploit davvero straordinario.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Grelmos, ecco una playlist presente su Spotify: