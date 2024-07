Chi era Pino D’Angiò, la voce di Ma quale idea

Pino D’Angiò: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore famosissimo negli anni Ottanta grazie al singolo Ma quale idea.

Un artista ‘one hit wonder’? Forse. Ma probabilmente è riduttivo riassumere la carriera di un cantautore versatile e a suo modo geniale come Pino D’Angiò. Se Ma quale idea è stato il punto commercialmente più alto del suo percorso artistico, ha infatti saputo scrivere tanti altri brani degni di nota e rimasti nell’immaginario collettivo italiano (e non solo). Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pino D’Angiò: biografia e carriera

Giuseppe Chierchia nacque a Pompei, vicino Napoli, il 14 agosto 1952 sotto il segno del Leone. Originario di una famiglia di Mercato San Severino, figlio di un ingegnere e di un’insegnante, crebbe in America per questioni lavorative del padre. Tornato in Italia, dopo il servizio militare, scelse d’iscriversi alla Facoltà di Medicina all’università di Siena. Contestualmente per guadagnare iniziò a esibirsi in alcuni locali.

Fin da ragazzo la sua passione fu infatti la musica, e già in età giovanile cominciò a scrivere i suoi primi brani. Esordì nel 1979 con il brano È libero, scusi?, ma la svolta della sua carriera arrivò un paio d’anni dopo con un pezzo rap, o diremmo oggi pop rap, uno dei primi tra l’altro nel nostro paese: Ma quale idea.

Il singolo riuscì a vendere oltre 2 milioni e mezzo di copie in Italia e più di 12 nel mondo, diventando una hit planetaria. In anni recenti era stato rispolverato e riportato al successo, tra l’altro, anche dai romani Flaminio Maphia:

Arrivò nei primi anni Ottanta il periodo più fulgido della sua carriera: venne premiato come miglior paroliere italiano, si affermò nelle classifiche di 22 paesi diversi e in Spagna venne nominato miglior cantante straniero.

Per circa trent’anni, tra il 1980 e il 2009, diventò anche uno dei principali autori per artisti del calibro di Mina, lavorò in Rai e condusse diversi formati sia radiofonici che televisivi. Iniziò anche a recitare a teatro e in alcuni film, doppiando tra l’altro diverse pellicole di Woody Allen.

Pino D’Angiò: da Sanremo alla morte

Negli anni Duemiladieci si era fatto maggiormente da parte, anche se nel 2018 aveva partecipato all’album Powerillusi & Friends dei Powerillusi.

Nel 2021 era tornato in televisione come ospite del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, e l’anno dopo era comparso come ospite speciale nel brano Scandalo di Franco126. La sua ultima grande avventura è avvenuta però 2024, anno in cui a partecipato a sorpresa tra gli ospiti dei duetti a Sanremo. In particolare l’artista nativo di Pompei ha proposto la sua Ma quale idea con i BNKR44.

Proprio grazie al successo della loro cover, lanciata anche come singolo, è stato invitato nei mesi estivi del 2024 in molti festival italiani, registrando anche un’esibizione a giugno per il TIM Summer Hits. Nel pieno dell’estate, è arrivata però la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: Pino D’Angiò è morto il 6 luglio, all’età di 71 anni.

Ad annunciarlo sono stati la moglie Teresa e il figlio Francesco: “Purtroppo oggi papà ci ha lasciati, colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana. Ha resistito tanto, come ha sempre fatto“.

Pino D’Angiò: la discografia in studio

1981 – …Balla!

1982 – Ti regalo della musica

1983 – Una notte maledetta

1986 – Sunshine blue

1988 – Gente sì & gente no

1989 – Dancing in Jazz

1991 – STS – Siamo tutti stufi

1997 – Notte d’amore

1999 – I successi

1999 – Ma quale idea? e le altre storie

2002 – Lettere a Federico Fellini

2010 – The Only One

2010 – The Italian Jazz Band and Buscaglione Theory

2016 – Dagli italiani a Beethoven

2019 – King of Funk

2023 – The New Album

La vita privata di Pino D’Angiò: moglie e figli

Pino era sposato e aveva un figlio, Francesco, nato nel 1991. Nel 2005 era stato colpito da una malattia, un sarcoma al quale era riuscito a sopravvivere. Nel 2009 gli era stato invece diagnosticato un cancro alla gola. Dopo quattro operazioni era riuscito a sconfiggere il male, ma a costo di interrompere di fatto la sua carriera da cantautore.

Sai che…

– Nel 2022 Amazon aveva scelto la sua Okay Okay come jingle per i suoi spot pubblicitari nel periodo del Black Friday.

– Qual è la malattia di Pino D’Angiò, si sono chiesti in molti in questi anni. Come abbiamo ricordato, ha dovuto affrontare un tumore alla gola, ma anche un infarto e un tumore ai polmoni.

– Nonostante la malattia, non ha mai smesso di fumare sigarette. Sapeva bene che questo comportamento era sbagliato, ma aveva sentenziato: “Il bisogno di nicotina è più forte della paura di affrontare nuovamente il male“.

– Ma quale idea rimase al primo posto in Spagna per quattordici settimane nel 1981.

– Pino era stato tra i fondatori della Nazionale cantanti nei primi anni Ottanta.

– Nel 2003 era stato l’unico artista italiano inserito dalla Sony in un’antologia della musica funky internazionale.

– Oltre all’italiano, parlava francese, inglese e spagnolo.

– Ha abitato in molte città in giro per il mondo, per un periodo anche in Costiera amalfitana, ma negli ultimi anni si era diviso tra Milano e la Locride, in Calabria, per via delle origini della moglie.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Pino D’Angiò svenne a Sanremo nel 1989, durante una passerella di artisti emergenti al teatro dell’opera del teatro del casino ripresa dalle telecamere della Rai in diretta per il programma Big.

– Su Instagram aveva un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account non molto utilizzato.

