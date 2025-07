Chi è Napoleone, il cantante di Anna è tornata che ha collaborato con Guè

Napoleone: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore campano del brano Anna è tornata.

Una lunga gavetta alle spalle, una carriera da autore e poi il successo, improvviso, grazie a singoli come Anna è tornata e Lacrime e mare. Il percorso professionale di Napoleone è stato fin qui duro, ma non privo di soddisfazioni, e tutto fa pensare che possa proseguire sulla stessa lunghezza d’onda da qui in avanti. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo giovane e talentuoso cantautore campano.

Chi è Napoleone: biografia e carriera

Davide Napoleone (sì, è il suo cognome e non un nome d’arte) è un cantautore classe 1992 originario di Capaccio Paestum (Salerno). Appassionato di musica fin da giovanissimo, si fa notare presto per il suo talento, per la sua capacità di scrivere mischiando l’italiano con il dialetto.

Chitarra acustica

La prima svolta della sua carriera arriva quando viene messo sotto contratto come autore dalla Sony Publishing Italy. Grazie a questa occasione inizia a scrivere canzoni anche per artisti molto affermati, tra cui Michele Bravi. Sua, ad esempio, la firma del brano Solo per un po’, una canzone da disco d’oro.

Cantastorie molto legato al suo territorio, come dimostrato da canzoni come Amalfi e Porta pacienza, ha cominciato a farsi conoscere anche nel resto d’Italia grazie a una leggera svolta stilistica evidente nei singoli Anna è tornata e Lacrime e mare del 2022, pubblicati per la sua nuova etichetta, la INRI.

Cosa fa oggi Napoleone

Diventato famoso a livello mainstream anche per aver collaborato con Guè nel 2023 nel brano Capa tosta, successivamente ha continuato il suo percorso tra indie e grandi palcoscenici, senza rincunaire alla propria identità.

La vita privata di Napoleone: moglie e figli

Non abbiamo notizie per quanto riguarda la vita sentimentale del cantautore di origini campane. Non sappiamo se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Dove vive Napoleone? Da diversi anni per motivi di lavoro si è trasferito a Torino, città dove peraltro abitano alcuni suoi zii.

– Nella sua musica è evidente il substrato partenopeo, da quello del primo Gigi D’Alessio (da lui definito geniale) a Totò Savio, senza dimenticare De Crescenzo, Avitabile e altri grandi della tradizione napoletana.

– La madre è salernitana, il padre è invece abruzzese.

– Non abbiamo alcuna informazione sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Napoleone ha un account ufficiale da diverse migliaia di follower dedicato soprattutto alla sua vita professionale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Napoleone, ecco una playlist presente su Spotify: