Chi è Eugenio Cesaro, il cantante degli Eugenio in Via di Gioia

Eugenio Cesaro: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantante e leader degli Eugenio in Via di Gioia.

Qual è il segreto del successo e della qualità degli Eugenio in Via di Gioia? Sicuramente anche la passione e la creatività di un cantante come Eugenio Cesaro, frontman della band vincitrice del Premio Buscaglione 2014.

Artista talentuoso e molto originale, Eugenio ha avuto modo di calcare già palcoscenici importanti, come quello dell’Ariston di Sanremo, ma la sensazione è che il suo percorso artistico possa riservargli ancora tantissime soddisfazioni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Eugenio Cesaro: biografia e carriera

Eugenio Cesaro è nato a Torino il 25 giugno 1991 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica, ‘rinasce’ nel 2011, quando ha inizia a suonare per strada, come busker, trovando l’ispirazione per gran parte dei testi delle sue canzoni. Dopo aver completato gli studi tra Scientifico e Politecnico di Torino, nel settembre 2012 incontra tre musicisti che cambieranno per sempre la sua vita.

chitarra acustica

Sono Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. Tutti insieme formeranno gli Eugenio in Via di Gioia, una delle band più originali in assoluto nel panorama musicale italiano, a cavallo tra underground e mainstream.

Inizialmente protagonisti per strada, arrivano a reinventare il concerto di folk italiano e pian piano, tra momenti sorprendenti e partecipazioni a concorsi popolari, iniziano a farsi conoscere. Vincono nel 2014 il Premio Buscaglione, e l’anno dopo con la loro canzone Non ancora vengono selezionati da MTV New Generation.

I loro brani iniziano a conquistare le radio e pian piano guadagnano numeri importanti in streaming, complici collaborazioni con artisti del calibro di Willie Peyote. L’album della loro svolta mainstream è Natura viva, il terzo disco, presentato anche con una partecipazione al Concerto del Primo Maggio.

Di lì a pochi mesi partecipano a Sanremo Giovani con il brano Tsunami e vengono selezionati tra i protagonisti di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Non riescono ad aggiudicarsi la vittoria, eliminati dalla concorrenza di Tecla Insolia, ma conquistano il premio della critica.

Cosa fa oggi Eugenio Cesaro

Continua a essere il leader della band, tornata nel 2022 con l’album di inediti Amore e rivoluzione e nel 2025 con L’amore è tutto. Nel 2024 ha pubblicato anche il brano Farò più rumore del ratatata in collaborazione con Willie Peyote.

La vita privata di Eugenio Cesaro: fidanzata e figli

Sulla sua vita sentimentale Eugenio è piuttosto riservato. Non sembra in effetti avere una fidanzata, o almeno non lo ha reso noto ai suoi fan.

Sai che…

– Nel 2019 gli Eugenii hanno aperto una campagna di crowfunding chiamata ‘Lettera al prossimo’ in collaborazione con Federforeste e Coldiretti per ripiantare una foresta danneggiata da una tempesta.

– Oltre che cantante e ambientalista, Eugenio è anche un designer.

– Non sappiamo quali siano i suoi guadagni attuali e il suo patrimonio.

– Per quanto riguarda la residenza, dovrebbe essere rimasto a vivere a Torino.

– Su Instagram Eugenio Cesaro ha un account quasi inutilizzato.