Chi è Drupi, il cantante che scappa dal successo

Alla scoperta di Drupi, un’icona della musica italiana degli anni Sessanta e Settanta che ha conquistato l’Est Europa dopo essere stato bocciato dall’Italia.

Giampiero Anelli, in arte Drupi (10 agosto 1947 sotto il segno del Leone a Pavia), è uno degli artisti più controversi della scena musicale italiana. Uno che ha sempre vissuto una vita normale e che ha sempre detestato il successo.

Ha tentato la via della musica, poi si è sentito soffocato dagli impegni e ha pensato seriamente di appendere il plettro al chiodo. Così fortunatamente non è stato. È rimasto lì, dietro al microfono con la chitarra in mano e ha continuato a far cantare decine di generazioni con i suoi successi. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Drupi: biografia e carriera

Drupi non è forse il classico bambino prodigio che conquista le prime luci della ribalta ancora giovanissimo. Lui ha una vita normalissima, non fa le pubblicità o i concorsi, ma recita all’asilo, come tutti. In un’intervista ha dichiarato che il suo nome d’arte viene proprio da un folletto che interpretava nelle recite alla scuola materna. Nulla a che vedere dunque con il cane Droopy, il noto personaggio dei fumetti spesso accostato al cantante.

Chitarra e microfono – notiziemusica.it

Cosa voleva fare da grande? L’idraulico. Quella era infatti la sua professione prima di diventare qualcuno nel mondo della musica, e inizialmente era intenzionato a tenersi stretta la sua vita e non proseguire la sua carriera da musicista.

Alla crisi d’identità ha contribuito l’ultimo posto di Drupi al Festival di Sanremo nel 1973. Poi è arrivato il successo in Francia e non ha potuto dire di no. Inevitabile e comprensibile. Nel 2003 ha avuto l’onore di cantare nella piazza dell’orologio di Praga, onore concesso in precedenza solo… ai Rolling Stones!

Tuttavia Drupi ha sempre continuato a evitare le luci dei riflettori: ha iniziato a suonare per la passione per i Beatles, ascoltando e imparandosi a memoria le canzoni di John Lennon e compagni, ma ha sempre vissuto male gli impegni del successo, come le scadenze legate ai dischi e agli impegni commerciali.

A proposito di Sanremo, Drupi è uno dei grandi protagonisti del passato, un veterano del palco dell’Ariston. Eppure per il cantante il Festival era un rimedio alla sua pigrizia: la partecipazione alla più grande rassegna della musica italiana regalava al cantante una visibilità tale che, al termine del Festival, gli permetteva di prendersi una pausa e coltivare la sua grande passione per la pesca.

Cosa fa oggi Drupi

Ancora molto attivo nel mondo della musica, soprattutto nell’Europa dell’Est e in America Latina, nel 2024 ha interpretato il suo primo film come attore protagonista, mentre nel 2025 è stato tra i protagonisti del cast di Una voce per Padre Pio.

La discografia in studio

1974 – Drupi

1974 – Sereno è…

1975 – Due

1976 – Drupi (La visiera si stacca e si indossa!)

1977 – Di solito la gente mi chiama Drupi

1978 – Provincia

1979 – E grido e vivo e amo

1981 – Drupi

1983 – Canta

1985 – Un passo

1989 – Drupi

1990 – Avanti

1992 – Amica mia

1993 – Storie d’amore

1995 – Voglio una donna

1997 – Bella e strega

2004 – Buone notizie

2007 – Fuori target

2013 – Ho sbagliato secolo

La vita privata di Drupi: moglie e figli

La moglie di Drupi è Dorina Dato. I due si conoscono di fatto sul palcoscenico, o meglio in sala prove. Lei infatti era una delle coriste che accompagnava il cantante nei suoi tour. Fu quasi colpo di fulmine grazie ai tanti interessi comuni che i due hanno continuato a coltivare anche dopo il matrimonio. L’album Fuori target infatti è scritto a quattro mani da Drupi e signora.

Ma cosa fa oggi Drupi? Il cantante continua a vivere la sua vita leggera. A differenza di qualche anno fa ha deciso di farsi vedere in televisione come ospite, continua a comporre e a esibirsi ma per passione, non per soldi, per divertimento e non per dovere. E poi pesca, sì, a quello non rinuncerà mai.

Chi è Dorina Dato, la moglie di Drupi

Non conosciamo molti dettagli sulla biografia di Dorina. Sappiamo che è stata una delle coriste di Drupi e che da quando si sono innamorati non si sono più lasciati. Lo ha confessato la stessa artista a Oggi è un altro giorno: “Siamo sposati dal 1992, ci conosciamo dal 1973, una vita insieme. Cosa mi ha fatto innamorare? Tante cose, difficile in un attimo parlarne… Un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile“.

Sai che…

– Drupi ha dovuto lottare con una brutta malattia. Lo ha raccontato lo stesso artista: “Mi avevano dato un anno di vita, ma sono ancora qui“.

– Vive ancora a Pavia, la città in cui è nato.

– Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi.

– Il suo film del 2024 è stato diretto da Enzo Iacchetti.

– Non conosciamo i suoi guadagni attuali, né il suo patrimonio personale.

– Su Instagram Drupi ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Drupi, ecco una playlist presente su Spotify: