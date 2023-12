Riccardo Zanotti: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore bergamasco che guida i Pinguini Tattici Nucleari.

Tra le grandi sorprese del Festival di Sanremo 2020, la più importante è stata l’exploit dei Pinguini Tattici Nucleari, una band talentuosa, divertente e capace di non prendersi sul serio. Il volto più rappresentativo del gruppo è quello del cantautore Riccardo Zanotti, voce della band bergamasca capace di imporsi a livello nazionale negli ultimi anni. Scopriamo alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Riccardo Zanotti: biografia e carriera

Riccardo Zanotti è nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 16 settembre 1994 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, dopo aver conseguito il diploma ha scelto di andar via dall’Italia per studiare a Londra, lavorando contemporaneamente per mantenersi. Dopo aver migliorato il suo inglese, ha scelto di tornare in Italia e qui ha formato una band: i Pinguini Tattici Nucleari.

Riccardo Zanotti

La band nasce alla fine del 2010. Il suo nome, decisamente particolare, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Prima ancora di arrivare a Sanremo, i Pinguini hanno ottenuto il primo successo nel 2017 con l’album Gioventù bruciata, per poi confermarsi nel 2019 con Fuori dall’hype e successivamente con altri lavori che li hanno fatti rimanere in vetta alle classifiche italiane.

Cosa fa oggi Riccardo Zanotti?

Diventato autore anche di brani per altri artisti di diversa importanza, come Cmqmartina e Loredana Bertè, ma anche Laura Pausini, nel 2023 ha partecipato per la prima volta a Sanremo da autore con il brano Terzo cuore presentato da Leo Gassmann. Per la prima volta con i Pinguini è invece arrivato a conquistare gli stadi e le arene più importanti del nostro paese.

La vita privata di Riccardo Zanotti: chi è la fidanzata?

Sulla vita privata di Riccardo si conoscono pochi dettagli. Sappiamo però che è molto legato alla sua famiglia ed è pazzamente innamorato del suo cane. Per quanto riguarda la fidanzata, si chiama Eugenia Borgonovo.

Diplomatasi al Liceo Classico Sarpi e laureata alla Bocconi, la ragazza classe 1994 lavora come A&R per la Sugar Music. In sostanza scopre nuovi talenti per la nota etichetta discografica.

Sai che…

– A Londra ha lavorato come cameriere in una caffetteria.

– Al Festival di Sanremo 2020 con i Pinguini ha cantato il brano Ringo Starr.

– Zanotti è l’autore dei testi delle canzoni del gruppo.

– Nel 2020 Riccardo ha pubblicato il suo primo libro, Ahia, un romanzo che racconta la storia di un ragazzo che incontra per la prima volta il padre da adulto. I due si scoprono diversi, ma accomunati da una grande passione: la musica.

– Su Instagram Riccardo Zanotti ha un account non ufficiale.

– Segue il calcio e tifa Inter, ma è un simpatizzante anche dell’Atalanta, la squadra di Bergamo.

– Il padre di Riccardo Zanotti fa il muratore, mentre la madre è una maestra.

– Dove vive Riccardo? Ad Albino, un comune della provincia di Bergamo.

– Fortunatamente non ha una malattia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– È un grande amico di Calcutta.

Riproduzione riservata © 2023 - NM