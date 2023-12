Scopriamo tutto su Leo Gassmann, ex concorrente di X Factor 12 e che l’arte ce l’ha nel sangue… da ben tre generazioni!

Leo Gassmann sembra non aver bisogno di presentazioni, per via soprattutto del suo cognome. Figlio di Alessandro Gassmann e nipote di Vittorio, Leo ha voluto mettersi in gioco con qualcosa di suo, e per farlo ha scelto la musica. Scopriamo tutto sul partecipante di X Factor 12, arrivato sul palco dell’Ariston di Sanremo tra le Nuove Proposte e poi anche tra i Big.

Chi è Leo Gassman: biografia e carriera

Nato il 22 novembre 1998 a Roma sotto il segno dello Scorpione, fin da piccolo ha sviluppato un forte amore per l’arte e la musica in generale, sempre stato appoggiato dai suoi genitori.

Leo Gassmann

Prima ancora di partecipare a X Factor, inizia infatti ad approcciare al mondo della musica suonando la chitarra classica a soli 7 anni, e due anni dopo entra nel conservatorio di Santa Cecilia. Abbandona quindi durante l’adolescenza la musica classica per dedicarsi al canto.

Leo Gassman a X Factor e Sanremo

Si è presentato sul palco con la voglia di scacciare quella condizione di ‘figlio di’, e fra i giudici c’è anche Asia Argento, che di certo può capire cosa si provi. Le sue esibizioni, tuttavia, dimostrano che Leo non ha bisogno alcuno di essere raccomandato dal padre. Perché questo ragazzo canta, e lo fa anche molto bene. E non un caso che abbia staccato senza difficoltà un biglietto per gli Home Visit, salvo poi non proseguire a lungo all’interno dei Live Show.

Ecco il video dell’esibizione di Leo Gassman a X Factor con il brano di Brunori Kurt Cobain:

Dopo la fine della sua avventura a X Factor, Leo non si è arreso e si è presentato alle audizioni per Sanremo Giovani, arrivando tra i 20 semifinalisti, con il brano Vai bene così. Dopo la finale, si è quindi qualificato per Sanremo 2020, dove e ha gareggiato tra le Nuove Proposte, riuscendo ad aggiudicarsi la vittoria.

Ha quindi pubblicato il suo primo album, ritagliandosi mano a mano un posto nella scena musicale cantautorale italiana. Nel 2023 è arrivato finalmente il suo momento anche tra i Big di Sanremo. Ha debuttato con il brano Terzo cuore scritta da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ma senza avere troppa fortuna.

Cosa fa oggi Leo Gassmann?

Poco dopo Sanremo, nel mese di febbraio, ha dato alle stampe il suo secondo album. Nonostante il successo sia ormai arrivato, deve ancora consacrarsi a livello nazional-popolare, anche se vanta già un grande amore tra il pubblico.

Leo Gassmann: la discografia in studio

2020 – Strike

2023 – La Strada Per Agartha

La vita privata di Leo Gassman: fidanzata e…

Dal suo profilo Instagram si nota la sua passione per la chitarra e per la musica, ma anche per la natura: sembra infatti che Leo sia un vero e proprio wild man, che ama immergersi in luoghi naturali e andare alla scoperta delle bellezze del mondo. E a vedere le foto del suo fisico, verrebbe anche da dire che durante il suo tempo libero ama dedicarsi al fitness e alla cura dei suoi muscoli!

E non a caso, dalla sua apparizione in tv in tantissime si sono chieste se Leo Gassman sia fidanzato. La risposta… non si sa! O meglio, non si sapeva. Sui social il cantautore è sempre attento a non far trapelare notizie sulla sua vita sentimentale, ma nel 2020 è stato ‘beccato’ in compagnia di una ragazza di nome Anna.

Solo in un secondo momento quest’ultima è stata identificata come Enula, cantante che ha partecipato qualche anno fa anche ad Amici. Non sappiamo se la storia tra i due sia proseguita o meno.

Sai che…

– Dove abita Leo Gassmann? Nella sua Roma.

– Leo è stato scelto per interpretare Franco Califano in un biopic dedicato alla vita del grande Califfo.

– Su Instagram Leo Gassmann ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok il suo profilo è molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Leo Gassmann, ecco una playlist presente su Spotify:

