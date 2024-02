Alla scoperta di Asia Argento: dalla carriera di attrice al banco di X Factor passando per le polemiche e la vita privata.

Asia Maria Vittoria Rossa Argento, conosciuta semplicemente come Asia Argento, è nata a Roma il 20 settembre del 1975 sotto il segno della Vergine. La ragazza è una nota e apprezzata attrice che ha fatto spesso parlare di sé dividendo l’opinione pubblica. Ma è anche una cantante di grande talento, come dimostrato da alcuni passaggi non trascurabili della sua carriera. Andiamo a scoprire alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Asia Argento: biografia e carriera

La carriera da attrice di Asia Argento inizia quando lei era solo una bambina e difficilmente la sua strada avrebbe potuto prendere una via diversa, visto che suo padre è il grande Dario Argento, uno dei massimi registi italiani, mentre la madre, Daria Nicolodi, è un’apprezzata attrice.

Oltre alla passione per il cinema, che la porta a recitare in film come Palombella Rossa, Asia si appassiona anche alla danza e alla regia. Diventa una delle attrici più ambite del cinema italiano e internazionale, lavora con Carlo Verdone e Michele Placido, tanto per citarne due, e vince due David di Donatello, riconoscimenti di grande prestigio.

Se le qualità di attrice non sono in discussione, i comportamenti di Asia hanno spesso diviso l’opinione pubblica. La ragazza ha posato nuda in diverse occasioni ed è stata protagonista di alcuni coloriti battibecchi con personaggi pubblici. Famosissima la lite tra Asia Argento e Meloni, con l’attrice che aveva definito l’allora futura premier una “lardosa fascista“ prima di porgere le sue scuse per una frase fuori luogo e poco rispettosa.

Asia Argento a X Factor

Nel 2018 Asia è entrata nella squadra dei giudici di X Factor. La scelta dell’attrice ha lasciato perplessi molti fan del programma che hanno messo in dubbio le capacità di giudizio della ragazza che nel mondo della musica non ha lasciato il segno.

Asia è stata poi sollevata dal suo incarico dopo le accuse di violenza sessuale a carico di Jimmy Bennett, ma la produzione del programma ha deciso di mandare comunque in onda le audizioni registrate con Asia che ha convinto il pubblico al punto che è nata una petizione spontanea per chiedere la reintroduzione di Asia anche per le puntate live.

Cosa fa oggi Asia Argento?

Protagonsita nel 2020 con l’amica Vera Gemma di Pechino Express, Asia ha preso parte di recente a una serie comedy diretta da Eros Puglielli, Gigolò per caso, disponibile su Prime Video. Negli ultimi anni ha proseguito anche la sua carriera da cantante, già iniziata quando era ancora sposata con Morgan. Il suo ultimo album è datato 2021.

La discografia di Asia Argento

2013 – Total Entropy

2021 – Music from My Bed

La vita privata di Asia Argento: Morgan, i figli, gli amori e le polemiche

Asia ha avuto una lunga storia con Morgan, cantante dei Bluvertigo e padre di Anna Lou, nata nel 2001. La storia è finita ufficialmente nel 2007, poi è andata avanti a lungo tra alti e bassi fino al 2017, quando l’attrice ha pubblicamente accusato l’ex compagno di non essersi interessato della figlia né dal punto di vista affettivo né da quello economico.

Intanto nel 2008 è stata legata a Michele Civetta e dal rapporto tra i due è nato il secondo figlio di Asia Argento, Nicola Giovanni. Chiusa anche questa storia, l’attrice ha iniziato un rapporto con lo chef di fama mondiale Bourdain, tragicamente scomparso nel 2018, anno in cui si è tolto la vita per cause mai chiarite del tutto. La relazione tra Asia Argento e Anthony Bourdain è stata a lungo criticata dai media per la differenza di età tra i due.

Dopo un periodo difficile a livello personale, negli ultimi tempi avrebbe iniziato una nuova relazione con Michele Martignoni, campione di MMA, da lei stessa definito “una persona meravigliosa“.

Caso Weinstein: Asia Argento paladina delle donne… prima delle accuse di Bennett

Nel 2018 Asia diventa una delle paladine delle donne per il suo impegno nella lotta contro le molestie sulle attrici da parte di attori, registi, manager e produttori. La bufera porta alla caduta di Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali.

L’attrice, inizialmente accusata e criticata dai giornali, diventa per molti un punto di riferimento anche se, a distanza di pochi mesi, finirà a sua volta nella bufera per le accuse da parte di Jimmy Bennett, secondo il quale la donna lo avrebbe forzato ad avere rapporti sessuali quando lui era ancora diciassettenne.

Sai che…

– Dove vive Asia Argento? Non lo sappiamo con precisione, ma dovrebbe essere residente a Roma.

– Asia è entrata qualche anno fa nel cast di The Band, talent di Carlo Conti dedicato ai gruppi, come membro della giuria.

– Su Instagram Asia Argento ha un account ufficiale in cui non di rado mostra anche la sua passione per la musica.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Asia Argento, ecco una playlist presente su Spotify:

