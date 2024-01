Chi è Vera Gemma, l’attrice presunta nuova fiamma di Guè

Vera Gemma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice e personaggio televisivo accostata a Guè.

Attrice e personaggio televisivo che ha saputo farsi apprezzare da tantissimi spettatori grazie alla sua partecipazione a programmi come Pechino Express e L’isola dei famosi, Vera Gemma è salita agli onori della cronaca nel mondo della musica nel 2024 come presunta nuova fiamma di Guè, una leggenda vivente del nostro rap. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vera Gemma: biografia e carriera

Vera Gemma è nata a Roma il 4 luglio 1970 sotto il segno del Cancro. Figlia di Giuliano Gemma, pluripremiato attore e stuntman, e della prima moglie, Natalia Roberti, ha frequentato fin da bambina il mondo dello spettacolo e del cinema, debuttando a soli otto anni all’interno del film Il grande attacco, con protagonista proprio Giuliano.

Vera Gemma

Da ragazza decide di vivere però anche alcune esperienze lontane dall’Italia, e si trasferisce quindi a Parigi, poi a Los Angeles. Nella Città degli Angeli per potersi mantenere accetta anche di lavorare come spogliarellista all’interno di un noto locale, The Body Shop.

Tornata in Italia, debutta come attrice e autrice teatrale nei primi anni Novanta, ma è tra la seconda metà del decennio e l’inizio del Ventunesimo secolo che prende davvero il via la sua carriera, con ruoli di un certo rilievo anche all’interno di pellicole cinematografiche importanti come Il cartaio di Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì o Scarlet Diva di Asia Argento.

Negli anni successivi fa il suo debutto anche in televisione, e oltre a recitare in alcune serie piuttosto apprezzate dal pubblico, si fa conoscere dal grande pubblico per la partecipazione al reality show Ritorno al presente su Rai 1 condotto da Carlo Conti. Nel 2013 ha prodotto e girato un documentario sulla vita del padre. Successivamente, nel 2020, si è fata apprezzare all’interno di Pechino Express. Al noto reality ha partecipato nella coppia delle Figlie d’arte, insieme all’amica Asia Argento, per poi passare ai Sopravvissuti in coppia con Gennaro Lillio a causa di un infortunio di Asia.

Cosa fa oggi Vera Gemma?

Nel 2021 l’abbiamo vista tra i protagonisti di un altro reality, L’isola dei famosi, e nello stesso anno ha collaborato con Asia Argento nel secondo album di quest’ultima, partecipando alle canzoni Triste serenata e Te possino.

L’anno dopo è stata protagonista del film Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmer, presentato e premiato alla Mostra del cinema di Venezia.

La vita privata di Vera Gemma: chi è il fidanzato?

La vita sentimentale di Vera è stata piuttosto movimentata. Nel 2001 ha sposato Jamil, noto campione di kung-fu, ma la loro relazione non è durata per molto tempo. Successivamente ha avuto una storia con il musicista Henry Harris, padre del suo primo figlio, Maximus.

Durante la partecipazione all’Isola ha reso nota la sua relazione con Jeda, un produttore musicale molto più giovane di lei. A quanto pare anche questa storia è però terminata nel 2023. A inizio 2024 il settimanale Oggi ha quindi raccontato di una sua presunta storia con Guè. I due si sarebbero conosciuti circa dopo l’estate del 2023 attraverso i social e avrebbero raggiunto in poco tempo una grande intimità “emotiva, intellettuale e presumibilmente carnale“.

Sai che…

– Negli anni Duemila ha collaborato con i Distorsonic, noto gruppo elettrico, per il loro album di debutto Psychohaven.

– Come scrittrice ha pubblicato due libri: l’autobiografia Le bambine cattive diventano cieche e il romanzo Latin Lover.

– Dal padre ha ereditato anche la passione per il circo e si è esibita più volte come domatrice di grandi felini.

– Come si chiama la sorella di Vera Gemma? Il suo nome è Giuliana.

– Quanto è alta Vera Gemma? La sua altezza è 1 metro e 73.

– Dove abita Vera Gemma? A quanto sembra l’attrice vive a Los Angeles, città che l’ha di fatto adottata.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Vera Gemma ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

