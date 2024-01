Tutte le curiosità su Ariana Grande, la popstar che ama i film horror

Dall’amore per i film horror alla sua passione per… le parolacce! Andiamo alla scoperta di tutte le curiosità su Ariana Grande.

Nata il 26 giugno del 1993 a Boca Raton, in Florida, sotto il segno del Cancro, Ariana Grande-Butera è una delle star più famose del momento, in grado di raggiungere la fama grazie alle sit-com Victorius e Sam & Cat, per poi iniziare una straordinaria carriera da cantante. Scopriamo tutte le curiosità su di lei.

Chi è Ariana Grande: biografia e carriera

Artista dal talento immenso, già vincitrice tra le altre cose di due Grammy, e tanti altri premi prestigiosi, ha iniziato la sua carriera nel 2008 debuttando nel musical di Broadway 13, per poi diventare famosa nella sitcom Victorious di Nickelodeon.

Ariana Grande

Ha firmato il suo primo grande contratto nel 2011, pubblicando a fine anno il suo primo singolo, Put Your Hearts Up. Il suo album di debutto è arrivato invece nel 2013: s’intitola Yours Truly e arriva subito al primo posto in classifica.

Sull’onda del successo, vende oltre 9 milioni di copie con il secondo album, My Everything, e si conferma anche nel 2016 con il terzo disco, Dangerous Woman, trascinato da singoli come Into You. Stesso discorso per Sweetener del 2018, altro disco amatissimo dai fan.

Cosa fa oggi Ariana Grande?

Dopo aver realizzato il sogno di collaborare con una delle sue grandi fonti d’ispirazione, Lady Gaga, poco prima della pandemia, si è dedicata per un certo periodo a progetti lontani dal mondo della musica, recitando in diverse serie e film (tra cui Don’t Look Up con Leonardo Di Caprio) e impegnandosi nel mondo della cosmetica.

La pausa dal mondo della musica non poteva però durare in eterno, e così ha deciso di tornare alla grande nel mondo della musica nel 2024, pubblicando il nuovo singolo Yes, and? per anticipare il suo nuovo album.

Ariana Grande: la discografia in studio

2013 – Yours Truly

2014 – My Everything

2016 – Dangerous Woman

2018 – Sweetener

2019 – Thank U, Next

2020 – Positions

La vita privata di Ariana Grande: marito e figli

Nel corso della sua vita Ariana è stata con tantissimi personaggi famosi, fra cui figurano Nathan Sykes, Jai Brooks, Mac Miller e Big Sean. Proprio durante l’ultimo periodo della relazione con quest’ultimo si erano diffuse delle voci che accostavano Ariana Grande a Justin Bieber. Foto sul web, abbracci, e ovviamente… la gelosia di Selena Gomez. I due tuttavia non hanno mai fatto chiarezza sulla loro presunta storia. Ma anche se fosse stato, la relazione con Justin è durata davvero poco.

Ariana successivamente si è fidanzata con Pete Davidson, comico e attore statunitense classe 1993. I due sono finiti subito sotto i riflettori per la loro storia… e per la loro tendenza a bruciare le tappe! Dopo pochi mesi, infatti, già si parlava di fidanzamento e addirittura di matrimonio… Ovviamente, però, le cose non sono andate come speravano e i due si sono lasciati in pochi mesi.

C’è un uomo che però è riuscito a portarla all’altaare. Si chiama Dalton Gomez, e non è un vip: di lavoro fa l’agente immobiliare (di beni di lusso, però). I due in gran segreto si sono sposati nel weekend tra 15 e 16 maggio 2021 nella splendida casa di Ari a Montecito. Un matrimonio alla presenza di meno di venti invitati. Nell’occasione la cantante ha indossato un abito di Vera Wang.

Nel 2023 Ariana ha però annunciato la sua separazione dal marito. Non si conosce il motivo del divorzio, ma l’artista ha fatto trapelare la presenza di “differenze inconciliabili”.

Sai che…

– Ariana Grande ha lanciato un profumo amatissimo dai suoi fan.

– Non tutti sanno che la ragazza ha origini italiane (per metà siciliane e metà abruzzesi) e le sue radici contano molto nella sua vita. A cominciare dai nonni, a cui Ariana deve moltissimo (la nonna, pensate, la chiama proprio nonna, in italiano), sino… alle parolacce! Ebbene sì, la ragazza dal viso angelico ha dichiarato di imprecare molto, e in italiano. Ognuno, in fondo, ha i suoi vizi…

– Ariana Grande da piccola è già una bambina talentuosa, e anche se la madre non credeva che avrebbe mai potuto sfondare davvero nella musica, non tutti la pensano così. A soli 8 anni viene notata da Gloria Estefan, che non troverà mezzi termini per esprimerle il suo talento: “Tu sei nata per fare questo“. E alla fine il destino le ha dato ragione…

– E così dopo tanti successi e soddisfazioni, fra cui quella di essere stata paragonata a una piccola Mariah Carey in miniatura e di aver avuto l’occasione di cantare alla Casa Bianca, oggi Ariana è sicuramente una delle più famose artiste della scena internazionale.

– Fra le sue passioni, oltre la musica, ci sono i film horror, anche se il suo lungometraggio preferito in assoluto è Una settimana da Dio, le feste in maschera. Inoltre adora i cani (ha adottato quattro cuccioli) e… i tatuaggi! Ariana Grande ne ha già diversi, fra cui la scritta bellissima tatuata sul braccio. No, non si tratta di autocompiacimento: era il nomignolo con cui la chiamava l’adorato nonno.

– Il fisico di Ariana Grande, nonostante il suo amore per i tatuaggi, è comunque aggraziato e sensuale, e la cantante è considerata una delle più belle in circolazione. Ma se potesse cambiare qualcosa di se stessa, partirebbe forse dai quei 153 centimetri di altezza? Chi lo sa… ma resta certo che Ariana adora i tacchi, e quando non li ha, cammina addirittura in punta di piedi!

– Dove vive Ariana Grande? Ha diverse case in America, sia a New York che in California e nella sua florida.

– Ma quanto guadagna Ariana Grande? Non si sa esattamente, ma secondo Forbes nel 2020 il suo patrimonio ammontava a 72 milioni di dollari. Pare inoltre che la popstar sia la più pagata in assoluto su Instagram: si parla di centinaia di migliaia di dollari per un singolo post!

– Su Instagram Ariana Grande ha un account ufficiale da centinaia di milioni di follower. Anche su TikTok il suo account ufficiale è molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ariana Grande, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM