Chi è Rhove, il rapper di Shakerando e Petit Fou Fou

Rhove: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper milanese di Shakerando e Cancelo.

Tra i rapper che hanno maggiormente conquistato il pubblico negli ultimi anni ce n’è anche uno con un volto pulito, capace di portare la sua piccola rivoluzione: il suo nome è Rhove. Artista milanese, giovane ma con alle spalle già un percorso piuttosto consolidato, è salito all’attenzione del mainstream grazie al successo di singoli come Shakerando e Cancelo. Due brani che tra il 2021 e il 2022 hanno scalato le classifiche, certificando la sua ascesa. Ed è solo l’inizio… Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Rhove: biografia e carriera

Samuel Roveda, questo il vero nome di Rhove, è un artista classe 2001, originario della provincia di Milano, nato il 1° giugno sotto il segno dei Gemelli. Viene dalla provincia, non dalla periferia, come ama sottolineare nei suoi testi. Cresciuto a Rho, si è appassionato molto presto al mondo della musica e delle rime, iniziando presto a scrivere canzoni.

Rhove

Fa il suo esordio nella scena urban con il singolo Blanc Orange (Nanana), un brano caratterizzato da un sound esplosivo e da un ritornello fresco e immediato. Pur non raggiungendo la vetta delle classifiche, riesce fin da subito a far circolare il suo nome all’interno della scena.

Sulla scia del primo successo, nel 2021 lancia due nuovi singoli, Provincia e Jungle, ottenendo riscontri ancora migliori, cui si aggiunge Shakerando. Quest’ultima diventa in breve tempo una vera hit radiofonica e da club e gli permette di imporsi come uno dei personaggi più importanti dell’attuale musica rap. Nel 2022 ha pubblicato altri singoli, dando un seguito al suo successo: LAPROVINCE #1, Seignosse e Cancelo.

Cosa fa oggi Rhove?

Dopo aver pubblicato nel 2022 l’album Provinciale, ha portato la sua musica sui palchi dei maggiori festival italiani. Nel 2023, dopo qualche mese di silenzio, ha lanciato il singolo Pelé. Successivamente ha collaborato con Anna nel nuovo singolo Petit Fou Fou.

La vita privata di Rhove: chi è la fidanzata?

Sulla vita sentimentale del rapper non conosciamo molti dettagli e non sappiamo se abbia una fidanzata o meno. Le ricostruzioni dei social hanno però portato alla scoperta di una sua relazione con una ragazza dai capelli mossi e con un piercing al naso, tale Laura. I due si seguono sui social, sono spesso insieme e hanno commentato la loro storia come “la più real della scena“, in quanto nata lontano dal web.

Sai che…

– Il suo nome d’arte gioca tra il suo nome e il suo luogo d’origine, Rho.

– Tra le sue più grandi ispirazioni ci sono rapper francesi come Jul o francofoni come il belga Stromae.

– Oltre al rap ha una grande passione per il surf.

– Ha frequentato due diversi licei, ma non ha completato gli studi.

– Per qualche anno ha lavorato come idraulico e in una società di organizzazione eventi.

– Al contrario di molti altri rapper, Rhove punta a essere un esempio positivo, lontano dai canoni del gangsta rap.

– Il brano Cancelo è un omaggio all’ex calciatore portoghese della Juventus Joao Cancelo.

– Su Instagram Rhove ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Rhove, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM