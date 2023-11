Anna, la rapper di Bando: la carriera e la vita privata sull’artista rivelazione della scena hip hop italiana.

Nel 2020 radio italiane sono state invase da una canzone rap ipnotica e affascinante, basata su una base house minimale: stiamo parlando di Bando, della giovane rapper Anna Pepe. Una canzone che ha colpito molti, anche perché ascoltare rapper donne in Italia è ancora una rarità. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di quest’artista, diventata nel 2023, la donna italiana più ascoltata su Spotify.

Chi è Anna Pepe: biografia e carriera

Anna Pepe è nata a La Spezia nel 2003, il 15 agosto sotto il segno del Leone. Cresciuta con la passione per la musica, anche grazie al padre, dj per passione e collezionista per hobby, si è avvicinata molto presto al mondo dell’hip hop.

Anna (ph. Francesco Prandoni)

La sua carriera è iniziata nel 2018, quando a sorpresa ha lanciato un freestyle su una piattaforma non proprio musicale: Instagram. Non è la svolta della sua vita, ma le basta per farsi notare da alcune persone. Ben presto fa amicizia con il rapper Anis proprio con quest’ultimo firma una doppia collaborazione: 24/7 e Holidays, singoli che spopolano sul web e accendono i fari del grande pubblico su di lei.

Dopo questo primo successo la rapper decide di iniziare la propria avventura solista, ed esordisce a marzo 2019 con il singolo Baby. Non è un successo clamoroso, ma le serve per arrivare alla firma con Universal alla produzione della hit che le apre le porte delle radio mainstream, oltre che di Spotify. Stiamo parlando di Bando.

Da allora la sua carriera è decollata, si è regalata collaborazioni di prestigio con artisti come Guè, Lazza e Sfera Ebbasta e si è imposta come una delle Queen del nostro rap.

Cosa fa oggi Anna Pepe?

Tornata sulle scene nel 2022, si è imposta prima con il singolo Gasolina, poi ha collaborato con Guè e Sfera Ebbasta nel brano Cookies n’ Cream. Nell’estate 2023 ha dominato le classifiche con Vetri neri, insieme ad Ava e Capo Plaza, per poi unire le sue rime a quelle di Shiva e Geolier nel singolo Everyday di Takagi & Ketra:

La vita privata di Anna Pepe: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Anna e non sappiamo se abbia o meno un fidanzato, ma sui social in molti sono convinti che ci sia del tenero tra lei e il rapper Artie 5ive.

Sai che…

– Molti fan sono convinti che Anna abbia origini asiatiche, ma sembra che invece le sue origini siano napoletane.

– Non sappiamo quanto guadagna Anna né quale sia il suo patrimonio.

– Anna è l’artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli in Italia.

– Suona il pianoforte.

– Nel linguaggio della trap americana, ‘bando’ sta per abandoned house, ovvero casa abbandonata.

– Per quanto riguarda i genitori, il padre è un dj con la fissa per la musica rap, mentre la madre pè una scultrice.

– Dove vive Anna? Sembra che per il momento sia rimasta alla Spezia.

– Più volte Anna si è mostrata anche sui social in costume.

– Ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera che il testo di Bando non ha molto senso.

– Su Instagram Anna ha un account molto seguito. Anche su TikTok ha un profilo seguito da moltissimi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Anna, ecco una playlist presente su Spotify:

