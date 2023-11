Artie 5ive: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’artista della hit Cadillac con Boro e Andry the Hitmaker.

Tra gli astri nascenti del rap italiano sta trovando sempre più spazio, a livello mainstream, un artista di origini sierraleonesi dal talento innegabile. Il suo nome d’arte è Artie 5ive e si è fatto apprezzare fin qui soprattutto per la partecipazione ad alcuni featuring di prestigio in grado di scalare le classifiche nel nostro paese. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Artie 5ive: biografia e carriera

Ivan Arturo Barioli, questo il vero nome di Artie 5ive, è nato a Milano nel 2000, ma non conosciamo la data di nascita precisa. Appassionato di musica, e in particolare di rap, fin dall’infanzia, ha mosso i primi passi nella sua carriera verso la metà del 2020, con brani come Five Stars di Sexymoneyg e Non accetto consigli di Wenzitoflow.

Dopo aver maturato nuove esperienze importanti nel 2021, fa il salto di qualità nel 2022, in particolare grazie al brano Anticorpi con Ddusi, che gli permette di raggiungere finalmente popolarità a livello nazionale. La coppia vincente si ripete nei mesi successivi, e grazie a questi successi sul finire dell’anno Artie riesce ad arrivare a condividere un brano con Kid Yugi, in particolare la traccia DEM, contenuta nell’album The Globe.

Il 2023 comincia con l’uscita di un nuovo brano, ma la svolta definitiva arriva a febbraio, quando unisce le forze con Rondodasosa per il pezzo Ready 4 War, altro passo in avanti verso la notorietà anche a livello mainstream. Quella notorietà gli viene però data soprattutto dall’exploit di Anelli e collane, brano in collaborazione con la rapper Anna, e da Cadillac con Boro, pezzo prodotto da Andry the Hitmaker che si guadagna anche la prima posizione nella classifica dei singoli all’inizio dell’autunno del 2023:

La vita privata di Artie 5ive: chi è la fidanzata?

Non conosciamo molti dettagli sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se abbia o meno una fidanzata.

Sai che…

– Molti si chiedono da dove provenga Artie 5ive, ma sarebbe più corretto chiedere quali origini abbia. Come abbiamo visto, il rapper è per metà italiano e per metà originario della Sierra Leone.

– Il suo nome d’arte deriva non solo dal suo secondo nome, ma anche dalle cinque vie principali che compongono parte del quartiere Bicocca della sua città, Milano.

– Il genere di riferimento di Artie è soprattutto la drill di Detroit.

– Su Instagram Artie 5ive ha un account da diverse centinaia di migliaia di follower. Ma è soprattutto su TikTok che Artie è diventato una vera e propria star.

