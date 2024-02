Chi sono i Cigarettes After Sex, il gruppo texano di Apocalypse

Cigarettes After Sex: la carriera, la vita privata e le curiosità sul gruppo texano famoso per canzoni come Apocalypse.

Tra i gruppi di maggior successo degli anni Duemila sono riusciti a emergere con prepotenza i Cigarettes After Sex, una formazione dream pop/slowcore in grado di conquistare milioni di fan in tutto il mondo partendo dal Texas, e in particolare da El Paso. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera fino a questo momento.

Chi sono i Cigarettes After Sex: carriera e membri del gruppo

I Cigarettes sono stati, fino al 2018, Justin Vrak (voce, chitarra), Phillip Tubbs (chitarra e tastiere), Randall Miller (basso) e Jacob Tomsky (batteria). Oggi sono rimasti in tre, dopo l’addio di Phillip Tubbs, avvenuto per ragioni sia familiari che musicali.

Greg Gonzalez, frontman dei Cigarettes After Sex

Band nata e cresciuta a El Paso, in Texas, ha mosso i primi passi durante gli anni dell’università, registrando canzoni confluite inizialmente in un EP. Dopo il trasferimento di Gonzalez a Brooklyn il gruppo ha registrato e pubblicato Affection, il singolo che per primo ha attirato l’attenzione del pubblico nei loro confronti.

La vera svolta della carriera per i Cigarettes è arrivata però qualche anno dopo, quando su YouTube le loro canzoni hanno cominciato a spopolare, portandoli a pubblicare un omonimo album di debutto nel 2017, seguito da un lungo tour di caratura fin da subito mondiale.

Al primo album ha fatto seguito un secondo lavoro, Cry, apprezzato dai propri fan e accompagnato ancora una volta da un lungo giro di concerti, prima dello stop imposto dalla pandemia.

Cosa fanno oggi i Cigarettes?

Continuano a essere una delle realtà più apprezzate della musica americana. Nel 2024 hanno annunciato il loro ritorno dal vivo in Italia con un concerto a Milano per presentare il proprio terzo album, X’s.

Cigarettes After Sex: la discografia in studio

2017 – Cigarettes After Sex

2019 – Cry

Sai che…

– Non è stato semplice per Tubbs abbandonare il gruppo, come dimostrato da un messaggio di addio in cui descriveva i suoi compagni di band come “le persone più dolci e gentili che si possano incontrare“.

– Sono diventati famosi anche grazie all’utilizzo delle loro canzoni in alcune celebri serie televisive. Ad esempio Nothing’s Gonna Hurt You Baby compare nel settimo episodio della prima stagione di The Handmaid’s Tale, nel settimo di The Sinner e nel nono dell’ottava stagione di Shameless.

– Su Instagram i Cigarettes hanno un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok il loro profilo ufficiale è molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni dei Cigarettes After Sex, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM