Chi è Nick Cave, leggenda della musica australiana

Alla scoperta di Nick Cave, dalla strada per il successo al dramma del figlio morto tragicamente a soli quindici anni.

Nato il 22 settembre del 1957 sotto il segno della Vergine, Nicholas Edward Cave, meglio conosciuto semplicemente come Nick Cave, è considerato una delle figure più rilevanti sul panorama della musica contemporanea. La sua voce profonda e inconfondibile e la sua teatralità in occasione dei suoi concerti live, figlia anche della sua esperienza da attore, lo hanno portato a conquistare in pochissimo tempo un posto di rilievo nel mondo dello spettacolo. Andiamo allora alla scoperta di alcune curiosità sulla carriera e sulla vita privata del cantautore australiano.

Chi è Nick Cave: biografia e carriera

Figlio di una bibliotecaria e di un insegnante, Nick si avvicina alla musica cantando nei cori della sua scuola. Inizia a frequentare la Art School e decide di dedicarsi esclusivamente alla musica abbandonando gli studi. Forma il suo primo gruppo, The Boys Next Door, con Mick Harvey. Il gruppo ottiene un successo insperato e inaspettato in Australia.

Nick Cave

Cambiato qualche membro e cambiato il nome del gruppo, diventato The Birthday Party, Cave e compagni si spostano a Londra, la patria del punk che con le sue influenze avrebbe aiutato la band a scoprire nuove sonorità. Il gruppo conquista presto anche il Regno Unito, poi si scioglie nel 1983 a causa dei rapporti ormai compromessi e peggiorati dal consumo di droghe di parte di quasi tutti i membri. Insomma, mica sono tutti come Mick Jagger e gli Stones…

La svolta definitiva arriverà negli anni Ottanta con la fondazione dei Nick Cave and the Bad Seeds. Dalla metà degli anni Ottanta il gruppo pubblica alcuni degli album più significativi della discografia di Nick Cave, che intanto, deciso a non perdere una nuova occasione, aveva iniziato un percorso di disintossicazione dalla droga.

Cosa fa oggi Nick Cave?

Dagli anni Ottanta in avanti ha pubblicato tantissimi album amati da pubblico e critica insieme ai Bad Seeds, e non solo. Nel 2021 ha conquistato diversi premi con Carnage, album scritto e registrato con Warren Ellis. Successivamente ha pubblicato la colonna sonora del film Blonde.

Nick Cave: la discografia in studio con i Bad Seeds

1984 – From Her to Eternity

1985 – The Firstborn Is Dead

1986 – Kicking Against the Pricks

1986 – Your Funeral… My Trial

1988 – Tender Prey

1990 – The Good Son

1992 – Henry’s Dream

1994 – Let Love In

1996 – Murder Ballads

1997 – The Boatman’s Call

2001 – No More Shall We Part

2003 – Nocturama

2004 – Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus

2008 – Dig, Lazarus, Dig!!!

2013 – Push the Sky Away

2016 – Skeleton Tree

2019 – Ghosteen

La vita privata di Nick Cave: moglie e figli

La prima compagna di Nick è stata Anita Lane, musa ispiratrice (e autrice) di alcune canzoni del cantante ai tempi degli esordi dei Nick Cave and the Bad Seeds.

Alla fine della relazione Nick si trasferisce in Brasile con la fidanzata Viviane Carneiro, madre di Luke Cave. Anche in questo caso la storia sarebbe durata solo pochi anni.

Poco dopo la nascita del secondo figlio, Jethro Cave, nato dalla storia con Beau Lazenbyn, l’artista sposa la nota modella britannica Susie Bick, moglie di Nick Cave dal 1999, dalla quale avrà due gemelli, Earl e Arthur.

Purtroppo la vita privata di Cave è stata contrassegnata da diversi episodi funesti. Il 14 settembre del 2015 il mondo della musica rimane sconvolto alla notizia della morte di Arthur, il figlio di Nick Cave. Il ragazzo è rovinosamente caduto da una scogliera ed è deceduto a causa delle ferite riportate.

A distanza di anni dall’Inghilterra hanno fatto sapere che il quindicenne avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti prima del tragico incidente. I tabloid inglesi hanno anche riportato la testimonianza di un amico di Arthur, secondo cui il giovane avrebbe preso tre dosi di Lsd.

La morte del figlio ha avuto un impatto devastante su Cave che si è chiuso in un lungo silenzio rotto solo dalle sue canzoni, unica testimonianza del profondo dolore che il cantante stava vivendo. Nick sarebbe tornato a parlare alla stampa solo a distanza di due anni dalla tragedia. Ma il fato ha deciso di scagliarsi con forza sull’artista australiano. Nel maggio 2022 è morto, a soli 31 anni, anche un altro suo figlio, Jethro.

Sai che…

– Dove vive Nick? Non lo sappiamo con certezza, ma ha passato diversi anni della sua vita a Berlino, in Brasile oltre che in Australia e in America.

– Non conosciamo nei dettagli quale sia il patrimonio e quali i guadagni dell’artista australiano.

– Da alcuni critici, anche italiani, è considerato il più grande cantautore di tutti i tempi.

– Su Instagram Nick Cave ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di persone. È presente con un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nick Cave, ecco una playlist presente su Spotify:

