Tutto su Stewart Copeland, storico batterista dei Police

Stewart Copeland: la carriera, la vita privata e le curiosità sul batterista dei Police, uno degli artisti più eclettici della musica americana e inglese.

Lo stile di Stewart Copeland lo riconosci subito. Forse non sarà il miglior batterista di sempre, ma di certo è uno dei più originali. Un artista che ha rivoluzionato il modo di suonare questo fantastico strumento, e che ha contribuito alla creazione del magico suono dei Police. Andiamo a scoprire le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario artista.

Chi è Stewart Copeland: biografia e carriera

Stewart Armstrong Copeland è nato ad Alexandria, in Virginia, il 16 luglio 1952 sotto il segno del Cancro. Figlio di un agente della CIA e di un membro della British Intelligence, a nove mesi si trasferisce con la famiglia a Beirut, in Libano. Da ragazzo il padre, trombettista jazz, gli insegna a suonare il trombone, ma a 13 anni il giovane Stewart s’innamora della batteria dopo che il fratello la prende in prestito da un amico.

Nel 1966 la famiglia Copeland si trasferisce in Inghilterra. Dopo il diploma Stewart s’iscrive però all’Università di San Diego e per la prima volta si trasferisce in America, suo paese d’origine. In seguito si laurea a Berkley eternal nel 1973 a Londra. Qui inizia la sua carriera musicale, suonando nel gruppo Curved Air. Il suo stile lo fa subito spiccare all’interno della scena musicale britannica. Accanto allo stile classico del rock, infatti, inserisce nel suo bagaglio elementi provenienti dal reggae e dalla musica mediorientale.

Dopo aver assistito a un concerto di un giovane bassista di nome Sting, decide di contattarlo per formare un gruppo punk. A loro si aggiunge Henry Padovani. Nascono così gli Strontium 90. Poco dopo il posto di Padovani viene preso però da Andy Summers. Trascinati da un manager speciale, il fratello Miles Copeland III, nascono i Police, una formazione che mescola punk, la neonata new wave, rock, reggae, jazz e via dicendo. Di seguito Walking on the Moon, una delle canzoni più famose dei Police:

La carriera solista di Copeland inizia già durante la permanenza nei Police. In questo periodo, sotto lo pseudonimo di Klark Kent, lancia diversi singoli anche di buon successo, come Don’t Care. Chiusa l’avventura leggendaria nei Police, inizia una serie di collaborazioni che lo vedono grande protagonista, come quella con Stan Ridgway e Stanley Clarke.

Nel corso degli anni Ottanta si specializza in scrittura di colonne sonore di film, serie televisive, videogiochi, opere e balletti. Il nuovo millennio si apre con la creazione del supergruppo Oysterhead con Les Claypool dei Primus e Trey Anastasio dei Phish, con cui pubblica un album.

In anni recenti si è impegnato per riscoprire il patrimonio etnomusicale di diverse zone del mondo. Ma tra i suoi numerosi progetti recenti c’è anche la formazione nel 2016 di un altro supergruppo, i Gizmodrome, con artisti del calibro di Mark King (Level 42), Adrian Below (Talking Heads) e Vittorio Cosma (PFM).

Cosa fa oggi Stewart Copeland?

Ovviamente è impegnato in mille progetti musicali. Nel 2022 ha firmato la colonna sonora del musical The Whitches Seed, portato anche in Italia con una protagonista speciale: Irene Grandi.

Stewart Copeland: la discografia in studio da solista

1983 – Rumble Fish

1985 – The Rhythmatist

1988 – The Equalizer & Other Cliff Hangers

1988 – Talk Radio/Wall Street

1991 – Highlander II

1994 – Rapa Nui

1995 – Silent Fall

1995 – Noah’s Ark

1996 – Leopard’s Son

1997 – Four Days in September

1999 – Simpatico

2004 – Orchestralli

2007 – La notte della taranta

2007 – The Stewart Copeland Anthology

2010 – Dead Like Me

2012 – Ben Hur Live

La vita privata di Stewart Copeland: moglie e figli

La prima moglie di Stewart Copeland è stata Sonja Kristina, cantante dei Curved Air. I due sono stati sposati dal 1982 al 1991. Nel 1993 Stewart si è risposato con Fiona Copeland, la sua attuale compagna. Stewart ha due figli: Jordan e Scott nati dal matrimonio con Sonja, e Patrick, nato da una relazione con Marina Guinness.

Sai che…

– Stewart Copeland è alto 1 metro e 87.

– Oltre a batteria e percussioni suona le tastiere e la chitarra.

– La sua più grande passione dopo la musica è l’equitazione.

– Dove vive Stewart Copeland? Non sappiamo dove abiti oggi l’ex batterista dei Police. Si divide con tutta probabilità tra Londra e le principali città americane, ma trascorre molto tempo anche in Italia.

– Non conosciamo con precisione il suo patrimonio e i suoi guadagni, lievitati enormemente nel periodo di maggior fama con i Police.

– Ha la cittadinanza onoraria di Melpignano, in provincia di Lecce, ed è stato in passato grande protagonista nella Notte della Taranta.

– Su Instagram Stewart Copeland ha un account ufficiale seguito da migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un account ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Stewart Copeland, ecco una playlist presente su Spotify:

