Tutte le curiosità su Massimiliano Varrese, l’attore che canta Fai CLAP CLAP

Massimiliano Varrese: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attore, ballerino e cantante.

Attore, ballerino, grande protagonista nella casa del Grande Fratello e da qualche tempo a questa parte anche cantante. Massimiliano Varrese è questo e molto altro, un personaggio del mondo dello spettacolo amatissimo dai suoi fan e al centro anche di diverse situazioni mediatiche controverse. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Massimiliano Varrese: biografia e carriera

Massimiliano Varrese è nato a Roma il 5 gennaio 1976 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto in Toscana, prima ad Albinia, poi a Grosseto dal 1989, ha vissuto gli anni della propria formazione proprio in Maremma. Dopo il diploma si trasferisce a Roma per studiare allo I.A.L.S. e nel frattempo comincia a comporre anche le sue prime canzoni come autore.

Massimiliano Varrese

La svolta della sua carriera arriva nel 1997 quando viene scelto come testimonial per lo spot di una nota marca di gelati. L’anno successivo viene scoperto dalla grande Raffaella Carrà, e debutta in Carramba! Che fortuna come cantante e ballerino.

L’anno dopo esordisce in un musical, Sono tutti più bravi di me, e per quest’opera teatrale scrive anche il brano portante. Continua la sua avventura teatrale per gli anni Duemila, senza negarsi esperienze televisive differenti, ad esempio nel corpo di ballo del programma Stasera pago io di Fiorello.

Protagonista anche in diverse fiction televisive, nel 2006 ha raggiunto un grande successo in Sotto copertura, spin off di Carabinieri. Nello stesso anno presenta l’anteprima del Festivalbar ed è Step nel musical ispirato a Tre metri sopra il cielo.

Cosa fa oggi Massimiliano Varrese

Impegnatissimo nel mondo dello spettacolo, nel 2019 Massimiliano ha partecipato come concorrente ad Amici Celebrities, arrivando al secondo posto dietro la sola Pamela Camassa. Nel 2023 ha invece partecipato come concorrente al Grande Fratello, chiudendo al sesto posto.

Successivamente, nel 2024, è diventato virale anche nel mondo della musica con il singolo Fai CLAP CLAP incentrato sul tema del cyberbullismo:

La vita privata di Massimiliano Varrese: fidanzata e figli

Massimiliano è stato sposato con Valentina Melis. Dalla loro relazione è nata il 10 marzo 2017 la sua prima e unica figlia, Mia. In passato aveva avuto una relazione con Eleonora di Miele, durata tre anni a causa della lontananza.

Sai che…

– Ha lavorato con Paola & Chiara in un tour europeo del 2001.

– Nel 2002 è stato uno dei ballerini del video It’s Raining Man di Geri Halliwell.

– Ha partecipato a uno spot pubblicitario insieme a una star di Hollywood come Catherine Zeta-Jones.

– Non sappiamo dove vive, ma dovrebbe essere rimasto a Roma.

– Insegna in una scuola di recitazione.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ama le arti marziali ed è in particolare maestro di kudo.

– Non sembra avere alcuna malattia.

– Su Instagram Massimiliano Varrese ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Massimiliano Varrese, ecco una playlist presente su Spotify: