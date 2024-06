Chi è Franco Lucia, il padre di Fedez

Franco Lucia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul padre di Fedez, uno dei rapper più amati in Italia.

Uno dei segreti del successo di Fedez è poter contare su una famiglia che lo ha sempre supportato. Questo vale per entrambi i genitori, tanto per la madre quanto per il padre, Franco Lucia. Andiamo a scoprire alcune curiosità su quest’ultimo, personaggio meno sotto i riflettori rispetto alla signora Annamaria ma non meno importante per la vita del rapper milanese.

Chi è Franco Lucia: biografia e carriera

Classe 1960, nato il 4 febbraio sotto il segno dell’Aquario, Franco Lucia è cresciuto a Milano non è mai diventato un vero personaggio del mondo dello spettacolo, nemmeno dopo il successo del figlio. Di origini, da parte di padre, è lucano. Suo papà Leonardo, nonno di Fedez, proveniva infatti da Castel Lagopesole, un piccolo comune della Basilicata.

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi

Di professione magazziniere, Franco è anche un orafo e, pur avendo svolto nella sua vita sempre un lavoro piuttosto “umile”, è riuscito a trasmettere al figlio alcuni valori fondamentali. Ad esempio, gli ha insegnato “come vendere”, permettendogli di fatto di diventare uno degli imprenditori di maggior successo del nostro paese.

Cosa fa oggi Franco Lucia

Sempre attivo nel suo lavoro, Franco ha rifiutato negli scorsi anni di prendersi una meritata “pensione anticipata”, nonostante Fedez gliel’avesse proposto. Lo ha confermato il padre in un’intervista: “Gli ho proposto di pagare io i contributi che servono per farlo smettere, ma non vuole“.

La vita privata di Franco Lucia: moglie e figli

Da anni felicemente sposato, Franco è ovviamente non solo padre ma anche nonno, legatissimo a entrambi i suoi nipoti, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio tra Federico e Chiara Ferragni, un rapporto d’amore terminato improvvisamente nel 2024.

Parlando della sua famiglia, il rapper ha raccontato più volte di non averla mai vissuta come la “famiglia da Mulino Bianco”. Lo ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera: “Abbiamo cominciato ad andare in albergo grazie al mio lavoro, prima solo in campeggio. (…) I guadagni dei primi due anni li ho usati per pagare i debiti che avevamo“.

Chi è Annamaria Berrinzaghi, moglie di Franco Lucia

Nata a Genova nel 1964, Annamaria Berrinzaghi, per tutti Tatiana, non è solo la moglie di Franco Lucia e la madre di Fedez, ma anche la manager del rap. Donna dotata di personalità e pragmatismo, da anni gestisce e amministra le società del figlio.

Sai che…

– Come la moglie e il figlio, anche Franco ha dei tatuaggi.

– Ama cucinare e preparare ottimi manicaretti per tutta la sua famiglia.

– Su Instagram ha un account seguito da migliaia di persone.