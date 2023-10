Fedez: le curiosità sulla carriera e la vita privata del rapper milanese famoso per la musica e per il matrimonio con Chiara Ferragni.

Su Fedez si sa praticamente tutto. L’artista milanese ha reso la sua vita privata piuttosto pubblica grazie a un utilizzo massivo e massiccio dei social network, in particolare di Instagram, diventando un personaggio importante al di là della musica. Ma per conoscerlo meglio andiamo a riscoprire alcune curiosità che dipingono meglio la sua personalità di certo carismatica e acuta.

Chi è Fedez: la biografia

Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, è nato il 15 ottobre 1989 sotto il segno della Bilancia. Cresciuto a Buccinasco, nella provincia di Milano, ha frequentato da giovane il liceo artistico, ma ha abbandonato gli studi al quarto anno per perseguire una carriera nel mondo della musica. Muove i primi passi pubblicando un EP, Pat-a-Cake, nel 2007. Tre anni dopo è la volta del primo mixtape, BCPT, cui hanno partecipato altri artisti della scena rap italiana, tra cui Emis Killa.

Un primo vero album, autoprodotto, è arrivato nel 2011, con il titolo Penisola che non c’è, seguito da Il mio primo disco da venduto, uscito per la Tanta Roba, etichetta indipendente di Gué Pequeno. Per Fedez è la svolta. Da allora la sua carriera è stata un’ascesa costante, fino a diventare non solo un musicista ma un personaggio a tutto tondo, protagonista in tv come giudice di X Factor e sui social come marito dell’influencer più italiana più famosa nel mondo, Chiara Ferragni. Cosa fa oggi Fedez? Nel 2020 ha pubblicato una serie di singoli, tra cui la celebre Bella storia.

Il 2021 è stato un anno importantissimo per la carriera di Fedez. Il rapper si è presentato per la prima volta al Festival di Sanremo, in un’edizione storica, senza pubblico a causa del Covid, insieme all’amica Francesca Michielin. I due hanno presentato il brano Chiamami per nome, arrivando secondi alle spalle solo degli inarrestabili Maneskin con Zitti e buoni. Tornato in pianta stabile nel mondo della musica, si è tolto anche lo ‘sfizio’ di diventare re dei tormentoni estivi grazie a una collaborazione nata proprio a Sanremo con Orietta Berti e Achille Lauro. La loro hit è stata Mille.

Diventato da questo momento in avanti un re delle hit estive, grazie a collaborazioni anche con Mara Sattei e Tananai (La dolce vita) e Annalisa e gli Articolo 31 (Disco Paradise), nel 2023 è stato al centro di numerose polemiche per un suo bacio con Rosa Chemical a Sanremo.

Fedez: la discografia in studio

2011 – Penisola che non c’

2011 – Il mio primo disco da venduto

2013 – Sig. Brainwash – L’arte di accontentare

2014 – Pop-Hoolista

2017 – Comunisti col Rolex (con J-Ax)

2019 – Paranoia Airlines

2021 – Disumano

La vita privata di Fedez: moglie e figli

Fedez si è sposato nel 2018 con Chiara Ferragni, la più famosa e importante influencer italiana. I due si mostrano spesso insieme sui social e hanno già avuto un figlio, Leone, a sua volta protagonista di divertentissime storie sui social. Il 23 marzo 2021 è nata la loro secondogenita, dal nome inequivocabile: Vittoria.

Sai che…

– Nel 2023 ha fatto preoccupare l’Italia per un ricovero d’urgenza in ospedale. L’artista ha dovuto subire trasfusioni di sangue per alcune emorragie interne causate da due ulcere.

– Fedez è alto 1 metro e 74.

– Qual è la malattia di Fedez? Il rapper, che ha avuto diversi problemi di salute nella sua vita, nel marzo 2022 ha dovuto affrontare la diagnosi di un tumore neuroendocrino al pancreas. Scoperto in tempo, l’artista si è subito sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della massa tumorale.

– La sua famiglia è originaria di Castel Lagopesole, in provincia di Potenza.

– Ha dichiarato che tra i suoi avi figura un famoso brigante, Ninco Nanco.

– Fedez vive con la sua famiglia a Milano, in uno splendido appartamento di circa 400 metri quadri nella zona più agiata della città, nel quartiere City Life. Il rapper e Chiara stanno però costruendo una casa da sogno, non sappiamo ancora bene dove.

– Non conosciamo i guadagni di Fedez, ma sappiamo che il suo patrimonio si attesta a diversi milioni di euro.

– Ha partecipato all’album Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012, cantando con Max Pezzali il brano classico degli 883 Jolly Blue.

– Nel 2013 ha fondato con J-Ax l’etichetta Newtopia.

– Che azienda ha Zedef? Il rapper è proprietario di una società che ad oggi detiene il 100% proprio della Newtopia.

– Si è seduto al tavolo dei giudici di X Factor dal 2014 al 2018.

– Ha duettato nel brano One Last Time con Ariana Grande.

– Com’era Fedez da piccolo? Basta chiedere a Google. Si possono infatti trovare diverse foto del rapper da bambino.

– Spesso è stato oggetto di critiche da parte della comunità hip hop per la semplicità delle sue rime e per aver messo in alcuni casi in secondo piano la musica nelle campagne promozionali dei suoi album.

– Il suo soprannome deriva da quello dato da un suo amico a un file con alcune sue foto.

– Nell’intimità il suo soprannome è raviolo.

– Il papà Franco è stato un orafo e un magazziniere.

– Come mettersi in contatto con Fedez? Basta utilizzare Twitter e rispondere ai suoi post inserendo @PageFedez oppure utilizzando l’hashtag #fedez, per permettergli di ricevere delle notifiche. Chissà che non scelga di risponderti subito.

– Nel 2021 ha partecipato al Concertone del Primo Maggio ed è stato protagonista di una polemica con la Rai per un presunto tentativo di censura per il suo discorso contro alcuni esponenti della Lega.

– Ha tantissimi tatuaggi, tra cui una lavatrice, uno squalo che mangia i soldi e Gesù con la scritta “O my God“.

– Sui social network ha avuto degli scontri con personaggi come Barbara D’Urso, Francesco Facchinetti, Maurizio Gasparri e Matteo Salvini.

– Perché i suoi figli hanno anche il cognome di Chiara? Per abbattere una tradizione che deriva da un sistema patriarcale.

– Non ama il calcio, ma si è avvicinato alla Juventus per amore di Chiara Ferragni (che comunque non è una calciofila). Tra i suoi hobby ci sono però l’arte e il basket.

– Su Instagram Fedez ha un account ufficiale seguito da milioni di persone.

Di seguito il video di Magnifico, una delle canzoni di Fedez più famose:

