Chiara Ferragni: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla regina delle influencer e il suo rapporto con la musica.

Chi è Chiara Ferragni? Una domanda retorica. Da almeno cinque/dieci anni sappiamo tutti chi sia Chiara Ferragni. Che la si segua sui social o meno, non è possibile non avere idea di chi sia la più famosa tra le influencer italiane, una vera star internazionale, una diva che, può sembrare incredibile, ha un legame strettissimo con la musica. E no, non solo perché è (o è stata?) la consorte di Fedez. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera, la sua vita privata e il suo rapporto con il mondo delle sette note.

Chi è Chiara Ferragni: biografia e carriera

Chiara Ferragni è nata a Cremona il 7 maggio 1987 sotto il segno del Toro. Studentessa presso il liceo classico Manin della sua città natale, si è trasferita a Milano per l’Università. Si è iscritta alla facoltà di giurisprudenza della Bocconi, ma non ha mai terminato gli studi, anche per via del successo acquisito contemporaneamente nella sua vita professionale.

La svolta della sua vita è arrivata infatti quando, nel 2009, ha creato con l’amico Riccardo Pozzoli il blog The Blonde Salad. Il successo è stato praticamente immediato fin da subito e l’ha portata nel 2010 a creare non solo la sua linea di scarpe, la prima, ma anche a diventare ospite degli MTV TRL Award. Star dei social in grado di conquistare un posto importante nella moda italiana, nel 2014 è apparsa di nuovo in tv, come giudice ospite di Project Runway, e ad aprile ha infranto il suo primo tabù, diventando la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue.

Passata da un progetto all’altro, da un’avventura a un’altra, diventa dalla seconda metà del 2015 una vera superstar internazionale, testimonial di Amazon Moda, protagonista su Vanity Fair USA, inserita nella lista dei 30 Under 30 Europe di Forbes e addirittura omaggiata con una Barbie dedicata a lei.

Nel frattempo, la sua carriera finisce sempre di più per incrociarsi con altri settori dello star system, compresa l’industria musicale. Complice la sua love story con Fedez, Chiara diventa amica di tantissime star del mondo delle sette note e arriva addirittura a fare il suo debutto nel mondo dei tormentoni, come ospite del singolo Non mi basta più di Baby K:

Sempre in ambito pseudo-musicale, nel 2021 diventa protagonista della prima stagione di The Ferragnez, la serie televisiva dedicata alla sua famiglia e alla vita con Fedez. Nel 2022 è stata annunciata invece come protagonista del Festival di Sanremo 2023, nel ruolo di co-conduttrice della prima puntata e dell’ultima accanto di Amadeus.

La vita privata di Chiara Ferragni: marito e figli

La relazione tra Chiara e Fedez è nata nell’ottobre del 2016. I due si sono sposati il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata davanti a non molti amici e parenti. Hanno avuto finora due figli, Leone, nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, e Vittoria, nata il 23marzo 2021 a Milano.

Improvvisamente nel 2023 sono entrati però in crisi. Dapprima durante il periodo sanremese, apparentemente per il celebre bacio di Fedez a Rosa Chemical. Successivamente, nelle ultime settimane dell’anno, per l’affare pandoro che ha travolto Chiara. I due si sarebbero, dopo un periodo di riflessione, lasciati a inizio 2024. La telenovela sembra però solo all’inizio.

Sai che…

– Chi è il padre? Marco Ferragni, di professione dentista. La madre è invece la scrittrice Marian Di Guardo. La famiglia è completata dalle sorelle Francesca, classe 1989, e Valentina, classe 1992, e da un fratello unilaterale da parte di padre.

– Molto attiva dal punto di vista della filantropia, nel 2020 ha lanciato insieme al marito una raccolta fondi per l’ospedale San Raffaele di Milano, al fine di aumentare i posti della terapia intensiva.

– Dove vive Chiara Ferragni? A Milano, in una stupenda casa realizzata a misura dei suoi desideri.

– A quanto ammonta il patrimonio di Chiara? Difficile dirlo. Fino al caso Balocco, sembrava aver messo insieme un patrimonio da circa 39 milioni di euro.

– Su Instagram Chiara Ferragni ha un account ufficiale da diverse decine di milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo da diversi milioni.

