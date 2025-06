Chi è Ludwig, il cantante romano di Bollente con Sabrina Salerno

Ludwig: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante e dj romano di Curioso e Domani ci passa.

Ludwig è uno degli artisti più promettenti del panorama italiano. Un dj e cantante che ha iniziato nella scena trap romana, per poi crearsi un mondo e uno stile tutto suo, capace di attirare le attenzioni delle major. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ludwig, cantante e dj: la biografia e la carriera

Nato a Roma nel 1992, Ludovico Franchitti, questo il vero nome di Ludwig, si fa conoscere come dj suonando in vari locali di Roma. In particolare, il suo nome inizia a circolare quando apre alcune esibizioni di una delle formazioni capitoline più importanti, la Dark Polo Gang.

Ludwig – notiziemusica.it

Dopo le prime frequentazioni della scena trap, inizia ad allontanarsi da quel mondo e a scrivere autonomamente alcune canzoni. Quello che sembrava un gioco, diventa presto una cosa seria. La sua musica è infatti virale sui social e lo porta a diventare un idolo tra i ragazzini di Roma, in particolare tra quelli del quartiere Trieste e dei Parioli.

Fa il suo esordio nel maggio 2019 con l’EP Curioso, contenente hit importanti come Domani ci passa. L’EP viene sostenuto da una campagna di guerrilla marketing molto massiccia in giro per Roma.

Nella seconda metà del 2019 firma per la prima volta con una multinazionale, la Warner. Un traguardo importante che ne decreta il successo a livello mainstream. La prima uscita per la major è Dopo mezzanotte.

Nel 2020 Ludwig collabora con Cecilia Cantarano, regina del comedy su TikTok, nel nuovo brano Adesso mi diverto. Nel 2022 invece unisce le forze a Piotta e Il Pagante per la hit estiva Super cafoni.

Cosa fa oggi Ludwig

Continua la sua carriera tra hit virali sui social e brani che riescono ad arrivare anche in radio. Nel 2024 è stato tra i protagonisti del Capodanno di Canale 5, in diretta da Catania. L’anno dopo si è quindi buttato nella mischia dei tormentoni estivi, stavolta collaborando con una delle più amate showgirl degli anni Ottanta, Sabrina Salerno, nella hit Bollente.

La vita privata di Ludwig: chi è la fidanzata

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale di Ludwig e non sappiamo al momento se sia fidanzato o sia single. Sappiamo che ha avuto almeno fino al 2022 un’importante storia d’amore.

Sai che…

– Ha suonato nella festa di fine anno 2019 del liceo romano Giulio Cesare, lo stesso frequentato in passato da Antonello Venditti.

– Ha iniziato a far musica a 15 anni.

– I suoi testi sono carichi di ironia, visto che per l’artista romano ci sono già troppi problemi nella vita e la musica deve cercare in qualche modo di essere terapeutica.

– Dovrebbe essere rimasto a vivere a Roma.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ha raggiunto risultati importanti da indipendente, tra cui un sold out all’Atlantico di Roma e un disco d’oro.

– Su Instagram Ludwig ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale da vera star.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ludwig, ecco una playlist presente su Spotify: