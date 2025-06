Tutto su Lorenzo Fragola, ex vincitore di X Factor

Lorenzo Fragola: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantautore siciliano che ha vinto l’ottava edizione di X Factor.

Lorenzo Fragola è uno dei più grandi talenti usciti da X Factor. Artista poliedrico, è riuscito a farsi apprezzare da fan e detrattori sia durante il talent che dopo, per esempio nelle sue partecipazioni a Sanremo. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata, in attesa di poter ascoltare sue nuove canzoni.

Chi è Lorenzo Fragola: biografia e carriera

Lorenzo Fragola è nato a Catania il 26 aprile 1995 sotto il segno del Toro. Durante gli anni del liceo (ha frequentato lo scientifico Galileo Galilei) si appassiona al teatro e inizia anche a studiare canto. Dopo il diploma si trasferisce quindi a Bologna per studiare al DAMS.

Lorenzo Fragola e Alessandro Cattelan insieme allo Stadio San Siro di Milano – notiziemusica.it

Il suo grande sogno è però quello di diventare un cantante professionista, e così già nel 2013 prova a partecipare a X Factor, venendo scartato ai provini preliminari. Testardo, ci riprova l’anno dopo, e stavolta non solo supera le audizioni ma entra anche nella squadra Under Uomini di Fedez.

Dopo aver debuttato nel dicembre 2014 con il singolo The Reason Why (che in pochi giorni raggiunge un doppio disco di platino), arriva fino alla vittoria dell’ottava edizione del talent.

Nel 2015 partecipa quindi per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Campioni con un brano molto amato dai suoi fan, Siamo uguali. Al termine della kermesse (in cui arriva decimo) pubblica il suo primo album, 1995.

Il disco si piazza al primo posto in classifica a una settimana dall’uscita e permette al giovane Lorenzo di conquistare anche il premio di miglior emergente italiano agli MTV Italian Award. Uno dei suoi singoli più apprezzati è #fuori c’è il sole, terzo estratto dal primo album.

Anche nel 2016 partecipa al Festival di Sanremo, stavolta con Infinite volte, arrivando quinto. Dopo la kermesse pubblica il suo nuovo album, Zero Gravity, che ottiene meno successo rispetto al primo. Torna a far sentire la sua voce nel 2017, duettando con Arisa nel singolo L’esercito del selfie di Takagi & Ketra. Nel 2018 pubblica quindi il suo terzo album, Bengala, ma stavolta non centra il successo sperato.

Cosa fa Lorenzo Fragola oggi

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola, si chiedono in molti fan. Continua a dedicarsi alla sua carriera, che ha ancora tanti capitoli importanti di cui arricchirsi. Tuttavia in anni recenti non ha avuto molta fortuna, anche perché, come confessato in un post su Instagram, è diventato per qualcuno un “tipo difficile“, dal momento che ha detto di ‘no’ a troppe occasioni della sua carriera che non avrebbero avuto molto a che fare con la musica.

Nel tentativo di rilanciare ancora la propria carriera, nel 2025 ha pubblicato un nuovo singolo per l’estate, 1XTE1XME, presentato in esclusiva anche al Tim Summer Hits.

La discografia in studio

2015 – 1995

2016 – Zero Gravity

2018 – Bengala

2023 – Crepacuore (con Mameli)

La vita privata di Lorenzo Fragola: fidanzata e figli

Lorenzo è stato fidanzato per molto tempo con una ragazza di nome Federica Consiglio. La loro storia è però finita quando, secondo la versione di lei, lui l’ha lasciata perché si è montato la testa.

Più tardi si è quindi fidanzato con una ragazza di origine tunisina, Chahrazed Trabelsi. Ad oggi non sappiamo se i due stiano ancora insieme.

Lo stesso artista siciliano, in un’intervista del 2024, ha in realtà raccontato di aver dovuto lasciare tutto, la sua ex, ma anche molte opportunità lavorative, a causa di un eccesso di stress che lo aveva portato a problemi psicologici nei primi anni della sua carriera.

Sai che…

– Lorenzo Fragola è alto 1 metro e 72.

– Tra gli autori dei brani del suo primo album emergono anche i nomi di artisti importanti come Nek.

– 1995 è stato eletto album dell’anno 2015 dagli ascoltatori di Radio Italia Solomusicaitaliana.

– Ha fatto parlare di sé nel 2019 per una lite su Twitter con Matteo Salvini.

– Dove vive Lorenzo Fragola? Trasferitosi a Milano negli anni di X Factor, è tornato a Catania per recuperare alcuni rapporti, in particolare quello con il padre, e rimettersi in sesto nel periodo di maggior stress. Successivamente è quindi tornato a Milano per motivi di lavoro. Ha trascorso però parte della sua vita anche a Bologna.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2024 alcune sue dichiarazioni su Fedez sono state travisate. Pur non avendo mai nascosto di non avere una grande simpatia per il rapper, Lorenzo ha affermato di non aver avuto alcun supporto da lui quando ha dovuto affrontare attacchi di panico in seguito a un tremendo lutto avuto in famiglia. In quel momento il rapper era suo manager, e qualcosa forse avrebbe potuto fare. Fragola ha però sottolineato come in realtà non fosse dovuto a fare nulla, non essendo quello il suo ruolo in quel momento.

– Su Instagram Lorenzo Fragola ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

