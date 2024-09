Chi è Emily Armstrong, la nuova voce dei Linkin Park

Emily Armstrong: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha raccolto l’eredità di Chester Bennington.

Probabilmente, dopo la tragica scomparsa di Chester Bennington, i Linkin Park avevano un solo modo per poter riaccendere la propria storia: voltare pagina in maniera definitiva e netta. Si può spiegare così la scelta nel 2024, a distanza di sette anni dall’ultimo album, di tornare attivi nel mondo della musica con una nuova voce, quella di Emily Armstrong. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Emily Armstrong: biografia e carriera

Emily Marcia Armstrong è nata a Los Angeles il 6 maggio 1986 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica fin da bambina, comincia a scrivere canzoni e a suonare la chitarra già a 11 anni, per poi dedicarsi al canto dai 15 anni.

Chitarra e microfono

Abbandonata la scuola durante gli anni delle superiori, decide di dedicarsi solo alla musica e di entrare in una rock band. Nel 2002 comincia a suonare con la chitarrista Siouxsie Medley, artista con cui è accomunata da gusti musicali molto affini.

Insieme danno vita al progetto Epiphany, poi diventato Dead Sara. Inizialmente nella band Emily suona il basso, per poi dimostrare le sue straordinarie capacità vocali. Dopo una serie di esibizioni dal vivo di buon livello, nel 2012 la band pubblica il proprio album di debutto, trascinato dal singolo Weatherman.

Forte di un discreto successo, la band pubblica il secondo album Pleasure to Meet You e successivamente Ain’t It Tragic, rilasciato nel 2021 a causa della pandemia da Covid.

Cosa fa oggi Emily Armstrong

Sempre impegnata con la band che l’ha resa famosa soprattutto in America, a sorpresa Emily Armstrong è stata annunciata il 5 settembre 2024 come nuovo membro dei Linkin Park, prima cantante chiamata a raccogliere l’eredità, pesantissima, di Chester Bennington dopo la sua tragica scomparsa.

L’artista losangelina ha avuto modo di prestare la sua voce alla band per la prima volta nell’album From Zero, ottava fatica discografica del gruppo che ha rivoluzionato la musica nu metal.

Di seguito il video del singolo The Emptiness Machine:

La vita privata di Emily Armstrong: marito e figli

Artista di nicchia, poco conosciuta prima di entrare nei Linkin Park, Emily mantiene il riserbo sulla sua vita sentimentale e non sappiamo se sia sposata, fidanzata o abbia dei figli.

Sai che…

– In un’intervista ha dichiarato di aver trovato nella musica la sua motivazione maggiore nella vita.

– Con i Dead Sara ha suonato anche in supporto dei Muse.

– Ha dichiarato di essersi ispirata nella sua carriera ad artiste come Grace Slick e Courtney Love.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Al momento non sembrerebbe presente invece su TikTok.