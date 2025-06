Eugenio in Via di Gioia: i membri, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul gruppo guidato da Eugenio Cesaro.

C’è un nome che nel panorama indie e folk italiano non può lasciare indifferenti: quello degli Eugenio in Via di Gioia. Gruppo piemontese che sta scalando le classifiche anno dopo anno, vanta già oggi una serie di primati molto interessanti.

Ripercorriamo insieme le fasi più importanti della loro carriera, alla scoperta di alcune curiosità sul gruppo in gara in passato tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Chi sono gli Eugenio in Via di Gioia: biografia e carriera

Gli Eugenio in via di Gioia sono Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. Formatisi a Torino nel 2012, iniziano a far parlare di sé per aver suonato ‘on the road’ su un treno Italo lungo la tratta Torino-Roma, per intrattenere i viaggiatori, ‘vittime’ di un ritardo di più di 6 ore.

Il loro disco d’esordio, Lorenzo Federici, esce nel 2014. In quello stesso anno vincono diversi premi e lanciano a dicembre il primo video, Argh!.

Tra alti e bassi, i ragazzi si tolgono diverse soddisfazioni, come la conquista del primo posto tra le rivelazioni live nella classifica KeepOn. Nel 2016 tornano a far parlare di loro per il singolo Pam, lanciato attraverso un videogioco, Pamman. Una prima assoluta in Italia, che viene sottolineata anche da Ansa e Wired.

Grazie alla pubblicità ottenuta riescono a ottenere un buon seguito anche per il successivo singolo, Giovani illuminati, che anticipa l’uscita del loro secondo album. Tutti su per terra esce il 14 aprile dello stesso anno, e viene presentato in anteprima su Radio 1.

Nel 2018 lanciano, dopo un tour di oltre un anno, un nuovo singolo, Altrove, che supera il milione di stream su Spotify. Il loro ultimo album, Natura Viva, è uscito nel marzo 2019.

Attraverso la gara di Sanremo Giovani hanno nel mese di dicembre ottenuto la qualificazione tra le Nuove Proposte per il Festival di Sanremo 2020. Una grande occasione per mettere in vetrina la propria musica e farsi conoscere anche dal pubblico generalista.

Cosa fanno oggi gli Eugenio in Via di Gioia

Dopo la parentesi sanremese, si sono rilanciati nel 2022 con il singolo Terra, primo estratto dall’album di inediti Amore e rivoluzione. La loro carriera continua anche negli anni successivi con singoli di discreto successo e anche grandi collaborazioni, tra cui quella con Willie Peyote nel brano Farò più rumore del ratatata.

La discografia in studio

2014 – Lorenzo Federici

2017 – Tutti su per terra

2019 – Natura viva

2022 – Amore e rivoluzione

2025 – L’amore è tutto

Sai che…

– Il nome degli Eugenio in Via di Gioia deriva ovviamente dal nome di tre dei quattro membri del gruppo.

– Per par condicio, l’unico membro che non vede il suo nome all’interno di quello del gruppo è stato omaggiato con il titolo del primo album.

– Le prime esperienze della band sono come artisti di strada.

– Il video di Giovani illuminati è il primo realizzato con la tecnica dell’hyperlapse in Italia.

– Su Instagram gli Eugenio in Via di Gioia hanno un account da decine di migliaia di follower. Hanno un account ufficiale anche su TikTok.

