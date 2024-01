Le curiosità su Chiamamifaro, il progetto musicale di Angelica Gori

Chiamamifaro: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su Angelica Gori, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi.

Non chiamatela figlia d’arte. In un’epoca in cui i talenti di seconda (se non terza) generazione non sono un’eccezione, ma quasi la regola, da Angelina Mango a LDA, passando per Tredici Pietro, anche Angelica Gori sta cercando di imporsi nel mondo della musica. Godendo peraltro di genitori sicuramente famosi e ingombranti, ma non certo avvezzi al mondo della musica.

Più che figlia d’arte, Angelica potrebbe essere definita un’amica d’arte. Il suo mentore è infatti un personaggio che ha scritto pagine importanti della musica italiana negli ultimi anni. E chissà che in un certo senso non possa averle aperto la strada. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa giovane artista.

Chi è Chiamamifaro: biografia e carriera

Angelica Gori, questo il vero nome di Chiamamifaro, è nata il 24 luglio 2001 sotto il segno del Leone. Figlia di Giorgio Gori, giornalista e politico famoso (è il sindaco di Bergamo) e di Cristina Parodi, una vera star del giornalismo televisivo, Angelica scopre molto presto di avere una grande passione per la musica, grazie anche allo zio Roberto, sempre pronto a strimpellare la chitarra nelle occasioni familiari più importanti.

Chitarra e microfono

Subito dopo aver raggiunto la maturità, nel pieno dell’estate più difficile per la sua città e per l’Italia intera, quella del Covid, decide di dare vita a un progetto musicale in compagnia di un suo grande amico, il chitarrista Alessandro Belotti.

I due hanno le idee chiare e uno stile apprezzabile, e riescono così ad attirare l’attenzione di un loro concittadino famoso, pronto a produrli e ad accompagnarli in questo percorso musicale. Si tratta di Riccardo Zanotti, frontman e cantante dei Pinguini Tattici Nucleari e penna di alcuni dei più importanti successi degli ultimi anni, non solo della sua band.

Dopo aver debuttato con il brano Pasta rossa, ottenendo in poco tempo un successo importante in termini di stream, Chiamamifaro prosegue il suo percorso con Domenica, brano accompagnato dal primo video ufficiale:

Forte di questo successo importante sul web e sulle piattaforme, Angelica pubblica il suo primo EP e debutta anche dal vivo, condividendo il palco con alcuni dei più importanti talenti della sua generazione, da Ariete a Sangiovanni. Nel 2022 ha avuto anche l’opportunità di aprire alcune date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, sia nei palazzetti che nell’Arena di Verona, e ha di fatto consolidato il suo status di futura grande protagonista della nostra musica.

Cosa fa oggi Chiamamifaro?

Nel 2023 ha pubblicato un paio di singoli di discreto successo, Ma ma ma e Santo subito, mentre nel 2024 si è ripresentata sulle scene con il brano Default.

La vita privata di Chiamamifaro: chi è il fidanzato?

Angelica fin da ragazza è stata abituata a proteggere la sua vita privata. Non sappiamo quindi se sia fidanzata o meno.

Sai che…

– Il suo nome d’arte ha un significato chiarissimo. La luce di un faro dà sempre un senso di sicurezza, illumina qualcosa o qualcuno, non lascia soli, ed è per questo che Angelica ha scelto questo nome per il suo progetto.

– Dove vive Chiamamifaro? Ha vissuto a lungo a Bergamo con i genitori, per poi regalarsi un’esperienza londinese lunga un paio d’anni. Oggi ha scelto di tornare però in Italia per continuare a lavorare nel mondo della musica.

– Si è iscritta all’università, ma lo considera un piano B rispetto alla carriera da musicista.

– Su Instagram Chiamamifaro ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo utilizzato spesso per comunicare con i suoi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Chiamamifaro, ecco una playlist presente su Spotify:

