Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è uno dei cantanti più amati in Italia, un artista che ha saputo regalare al mondo canzoni bellissime e hit intramontabili (Laura non c’è vi dice forse qualcosa?). La sua è stata una carriera ricca di soddisfazioni, sia da solista che in compagnia di colleghi diventati nel corso del tempo anche grandi amici, come Francesco Renga e Max Pezzali. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nek: biografia e carriera

Il cantante è nato a Sassuolo, in Emilia, il 6 gennaio del 1972 sotto il segno del Capricorno, e fin dai banchi di scuola è appassionatissimo di musica. Oltre all’inglese è (non a caso) la sua materia preferita a scuola. Per il resto, Filippo è uno studente nella media, o come ama definirsi lui, uno studente svogliato.

Nek

Non tutti sanno che dopo la scuola Nek ha lavorato con il padre nei campi di Modena. Ma presto ha sentito l’esigenza di dare un senso maggiore alla sua vita, attraverso una strada che conosciamo tutti: la musica. Il suo è un amore che comincia dai Police e da Sting, il suo artista preferito e fonte di ispirazione per il suo stile.

Così comincia con qualche cover band, poi con qualche brano suo, e alla fine arriva il primo contratto, che lo ha portato nel corso della sua carriera a vendere più di 10 milioni di dischi, grazie a successi come In te, Laura non c’è, Se una regola c’è, Almeno stavolta e tanti altri ancora. Mica male, insomma…

Cosa fa oggi Nek?

Dopo aver pubblicato a cavallo tra il 2019 e la pandemia il progetto Il mio gioco preferito, presentato in due parti e anche con una nuova partecipazione in gara a Sanremo con il brano Mi farò trovare pronto. Nel 2022 per la prima volta ha vestito anche i panni del conduttore televisivo, prendendo le redini del programma Rai Dalla strada al palco, un talent show dedicato a cantautori e musicisti di strada.

Nello stesso anno pubblica una raccolta celebrativa per la sua carriera, 5030, e comincia anche una nuova collaborazione con il grande amico Francesco Renga, con cui dà alle stampe nel 2023 l’album RengaNek. Sempre nel 2023, il 3 dicembre, è stato annunciato da Amadeus nuovamente nel cast dei concorrenti di Sanremo, nell’edizione 2024, insieme all’amico Renga.

Nek: la discografia da solista in studio

1992 – Nek

1993 – In te

1994 – Calore umano

1996 – Lei, gli amici e tutto il resto

1998 – In due

2000 – La vita è

2002 – Le cose da difendere

2005 – Una parte di me

2006 – Nella stanza 26

2009 – Un’altra direzione

2013 – Filippo Neviani

2015 – Prima di parlare

2016 – Unici

2019 – Il mio gioco preferito: parte prima

2020 – Il mio gioco preferito: parte seconda

2023 – RengaNek (con Francesco Renga)

La vita privata di Nek: moglie e figli

Bello, alto, con gli occhi grigi e una voce intensa. Che il cantautore sia un sex symbol, oltre che un grande musicista e cantante, questo oramai è acclarato, soprattutto per quanto riguarda le sue numerosissime fan di sesso femminile. Purtroppo per loro, però, Nek non è single, e anzi è legato a sua moglie da un matrimonio sbocciato dopo ben 11 anni di relazione.

Nek e Patrizia Vacondio si sono conosciuti a Sassuolo, città natale del cantante, e fra loro è stato amore a prima vista. Il cantante ha raccontato di come, per conquistarla, non abbia dovuto far altro che sfoderare le sue armi migliori: la chitarra… e lo sguardo penetrante! E alla fine lei «è caduta nel trappolone».

La coppia ha anche due figlie, Martina, che è nata da una precedente relazione di Patrizia, e Beatrice, figlia di Nek. Pensate che per lei il cantante ha scritto più di 50 canzoni!

Sai che…

– Che incidente ha avuto Nek? Nel 2020 si è tagliato una mano con una sega circolare mentre faceva dei lavori nella sua proprietà. Fortunatamente con il tempo è riuscito a riprendersi completamente.

– Quali strumenti suona Nek? Praticamente tutti: basso principalmente, ma anche chitarra, tastiere e batteria.

– Dove vive Nek? Ancora nella sua città, Sassuolo, cui è visceralmente legato.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Qual è la malattia di Nek? Fortunatamente il cantante sta bene.

– Nel 2022 ha partecipato alla serata delle cover di Sanremo per cantare Anna verrà di Pino Daniele con il grande Massimo Ranieri. Si tratta dell’ennesima partecipazione alla kermesse, evento che lo ha visto spesso in gara, senza mai raggiungere però la vittoria.

– Su Instagram Nek ha un account ufficiale in cui mostra anche alcune immagini della sua vita privata. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

