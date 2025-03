Chi è Angy Sciacqua, la cantante belga finalista del San Marino Song Contest 2025

Angy Sciacqua: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante belga del San Marino Song Contest.

Se Gabry Ponte, Pierdavide Carone o Luisa Corna sono personaggi molto conosciuti al grande pubblico, nella finale del San Marino Song Contest 2025 c’è spazio anche per voci e artisti ‘di nicchia’. Ad esempio la cantante belga Angy Sciacqua, pronta a stupire tutti con il suo talento. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Angy Sciacqua: biografia e carriera

Sulla biografia di Angy Sciacqua non conosciamo moltissimi dettagli. Sappiamo che è nata molto probabilmente il 29 luglio 1984 sotto il segno del Leone. Appassionata di musica, nella sua vita ha svolto diversi lavori, cullando però sempre il sogno di diventare una cantante a tutti gli effetti.

Protagonista in televisione in Belgio, è arrivata fino alla finale di uno dei talent più seguiti dal pubblico, The Voice. Il suo grande sogno sembrerebbe però riuscire ad arrivare alla vetrina dell’Eurovision Song Contest.

Non a caso, nel 2024 ha partecipato al contest per scegliere il rappresentante del Lussemburgo, arrivando anche in questo caso fino alla finale. Nel 2025 ci ha riprovato con il San Marino Song Contest, competizione in cui ha presentato il brano I.

Si giocherà il tutto per tutto nella finalissima in programma l’8 marzo contro rivali tra loro molto differenti, come il ‘superfavorito’ Gabry Ponte o cantanti giovani e semisconosciuti come Haymara o Taoma.

La vita privata di Angy Sciacqua: marito e figli

Sulla vita sentimentale di Angy, sappiamo che è sposata con un uomo italiano ma trapiantato in Belgio. Si tratta di Daniele Bognanno, originario di Villarosa di Sicilia. Non sappiamo però se abbiano avuto figli per il momento o meno.

Sai che…

– Ha duettato per un periodo con l’artista Rafa Ela.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Per quanto riguarda la sua residenza, dovrebbe vivere ancora in Belgio.

– Su Instagram Angy Sciacqua ha un account da migliaia di follower. Ha anche un profilo su Spotify, ma al momento non sono presenti sue canzoni.