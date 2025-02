Chi è Elasi, la cantante di Lorella finalista al San Marino Song Contest 2025

Elasi: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante e producer protagonista al contest di San Marino.

Tra le grandi stelle della musica italiana, anche non ancora in grado di imporsi sulla scena mainstream, Elasi è forse una delle più brillanti. Un’artista a trecentosessanta gradi, capace di farsi apprezzare dal pubblico, dagli amanti di moda e non solo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di una cantante in grado di competere al San Marino Song Contest anche con un big come Gabry Ponte.

Chi è Elasi: la biografia e la carriera

Elisa Massara, questo il vero nome di Elasi, è nata ad Alessandria nel 1993. Non conosciamo però la sua data di nascita ufficiale e il suo segno zodiacale. Appassionata di musica fin da bambina, comincia la sua formazione studiando la musica classica. Impara così l’armonia, il solfeggio e anche a suonare la chitarra.

Chitarra e microfono – notiziemusica.it

Ispirata da alcuni dei suoi artisti preferiti, mette da parte la passione per la musica per sperimentare anche con altri generi musicali. Mossi i primi passi all’interno dell’ambiente, non solo come cantautrice, ma anche come producer, ottiene nel corso degli anni anche inviti importanti.

Come ha raccontato a Vanity Fair, per almeno un paio d’anni qualcuno l’avrebbe infatti voluta a X Factor. Contenta della sua gavetta punk, fatta anche di esibizioni nei locali “più sfigati” della sua zona, Elasi si è però sempre rifiutata di prestarsi alla vetrina dei talent.

La sua formazione, di fatto, continua con esperienze concrete in giro per il mondo, dall’Olanda a Los Angeles, fino a raggiungere una maturità tale da spingerla a pubblicare un primo album di un certo livello, Campi Elasi.

Forte di un primo successo, anche se non a livello mainstream, nel corso degli anni, anche dopo la pandemia, continua a pubblicare singoli e dischi di un certo livello, fino ad arrivare al 2025, l’anno della potenziale svolta.

Cosa fa oggi Elasi

Dopo la pubblicazione dell’album Elasir, altro successo della sua carriera, Elasi è riuscita a conquistare l’attenzione della stampa grazie alla conquista della finalissima del San Marino Song Contest con il brano Lorella. Un’occasione per guadagnarsi un posto all’Eurovision Song Contest.

La vita privata di Elasi: fidanzato e figli

Se sulla sua carriera conosciamo qualcosa, non sappiamo molto per quanto riguarda la sua vita sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzata o sia single, ma non sembra avere figli.

Sai che…

– Tra gli artisti che l’hanno maggiormente ispirata nel corso della sua formazione ci sono David Byrne e Björk.

– Da bambina amava imitare Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà per i suoi genitori.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Vive a Milano, in particolare in zona Chinatown, una zona scelta per potersi sentire “all’estero” anche stando a casa.

– Su Instagram Elasi ha un account ufficiale da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Elasi, ecco una playlist presente su Spotify: