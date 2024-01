Chi è Boosta, il celebre tastierista dei Subsonica

Boosta: la carriera, la vita privata e le curiosità su Davide Dileo, tastierista e co-fondatore dei Subsonica.

Che lo si conosca come Boosta o come Davide Dileo, poco cambia: il noto tastierista è uno dei personaggi più importanti della musica italiana degli ultimi decenni. Co-fondatore dei Subsonica, ha creato quel sound che ha reso unica e originale la band torinese. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Boosta, Davide Dileo: biografia e carriera

Davide Dileo è nato a Torino il 27 settembre 1974 sotto il segno della Bilancia. Dopo aver concluso gli studi e aver già accumulato fin da quando aveva 14 anni importanti esperienze sui palchi, nel 1996 fonda insieme ad altri amici i Subsonica, la band che lo renderà famoso in tutta Italia e non solo grazie a tanti album di livello, in grado di fargli aggiudicare anche due trionfi agli MTV Europe Music Award.

Subsonica

Oltre alla carriera come tastierista della band torinese, Boosta diventa ben presto uno dei più importanti dj italiani, e si esibisce nei migliori club del mondo, da Ibiza a Zurigo. Non solo. Nel corso della sua carriera si fa apprezzare anche come compositore e autore, e firma tra le altre cose due brani per Mina, Non ti voglio più, contenuto nell’album Facile, e La clessidra, presente in Caramella.

Cosa fa oggi Boosta?

Come solista discograficamente è fermo al 2020, ma nel corso degli ultimi anni ha continuato a interessarsi a molti altri progetti al di fuori dei Subsonica.

Boosta: la discografia da solista in studio

2016 – La stanza intelligente

2020 – Facile

La vita privata di Boosta: fidanzate e figli di Davide Dileo

Il nome di Davide Dileo è legato principalmente a una love story importantissima con la splendida modella brasiliana Fernanda Lessa, madre delle sue due figlie, Lua Clara e Ira Marie. Ha inoltre avuto una relazione anche con Miriam Leone fino al 2015. Al riguardo ha dichiarato al Messaggero: “Dopo quattro anni ci siamo lasciati. Succede e non ho molto da aggiungere visto che la vita va avanti“. Non sappiamo oggi se abbia una nuova fidanzata.

Sai che…

– Ha studiato pianoforte al conservatorio.

– Oltre che musicista è anche scrittore, e nel 2003 ha pubblicato una raccolta di racconti brevi, Dianablu, seguito da alcuni romanzi, alcuni anche per bambini.

– Ha lavorato anche come conduttore sia radiofonico che televisivo. Nel 2016 è stato anche insegnante ad Amici di Maria De Filippi.

– Ha lanciato alcuni Nft, promuovendo appieno questa nuova invenzione che ridà, a suo dire, dignità alla musica.

– Dove vive Boosta? Non sappiamo se abiti a Torino come i suoi compagni di band.

– Su Instagram Boosta ha un account ufficiale molto seguito dai suoi tanti fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Boosta, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM