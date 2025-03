Chi è Haymara, la cantante di Tomame las manos finalista al San Marino Song Contest

Haymara: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante protagonista nella finale del San Marino Song Contest 2025.

Non solo Gabry Ponte, Marco Carta o Bianca Atzei. Nella finalissima del San Marino Song Contest 2025, il concorso per decretare il rappresentante di San Marino all’Eurovision, c’è spazio anche per talenti giovani, rampanti e con molto da poter dare al mondo della musica. Talenti come Haymara. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Haymara: la biografia e la carriera

Haymara Gavillucci è nata il 13 ottobre 2007 ad Aprilia, in provincia di Latina, sotto il segno della Bilancia. Grande appassionata di musica fin da bambina, oltre a studiare canto e a dedicarsi al proprio percorso artistico si dedica fin da ragazza anche al mondo della moda, conquistando peraltro prestigiosi riconoscimenti.

Cantante sul palco – notiziemusica.it

Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo delle sette note, fonda molto presto la Haymara Keys & The Band, gruppo che omaggia Alicia Keys portando in giro per Roma il suo repertorio. Protagonista su palcoscenici importanti come il Tour Music Fest e il Roma Music Festival.

Dopo aver conquistato diversi riconoscimenti anche nel mondo della musica, vincendo alcuni contest nell’area di Roma e del basso Lazio, tenta nel 2025 la strada per l’Eurovision Song Contest partecipando a San Marino Song Contest con il brano Tomame las manos.

Nonostante la concorrenza foltissima, riesce così a classificarsi tra i venti finalisti chiamati, l’8 marzo, a contendersi il posto di rappresentante di San Marino nello spettacolo musicale più seguito al mondo.

La vita privata di Haymara: marito e figli

Sulla vita sentimentale di Haymara non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo se sia fidanzata, sia single o sia sposata. Sicuramente non ha avuto figli.

Sai che…

– Vive probabilmente ancora ad Aprilia, ma trascorre molto tempo anche a Roma.

– Ha vinto il titolo di Miss Principessa d’Europa 2023.

– Su Instagram Haymara ha un account da migliaia di follower. È presente anche su TikTok con un account personale.

