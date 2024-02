Bianca Atzei: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante di Ora esisti solo tu, in passato legata sentimentalmente al Max Biaggi.

Tra le voci femminili della nostra scena pop, quella di Bianca Atzei è certamente una delle più riconoscibili. Graffiata, roca, calda, sensuale, grintosa: ha tutte le qualità per entrare nei cuori di migliaia di persone. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa interprete molto apprezzata, ma finora poco fortunata, della nostra musica.

Chi è Bianca Atzei: biografia e carriera

Veronica Atzei, questo il vero nome di Bianca, è nata a Milano l’8 marzo 1987 sotto il segno dei Pesci. Di famiglia sarda, ha iniziato a studiare canto già a 8 anni, e si è fin da subito appassionata alla musica di artiste come Whitney Houston e Mariah Carey, ma anche alle grandi interpreti italiane degli anni Sessanta.

Bianca Atzei

A causa di problemi di salute, è costretta a interrompere gli studi superiori durante il quarto anno. Già prima della maggiore età inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica, cantando per sigle televisive e jingle pubblicitari.

Il suo nome inizia però a circolare grazie al singolo L’amore vero del 2012, che ottiene un ottimo riscontro sia in radio che su Internet:

Comincia quindi una fruttuosa collaborazione con Alex Britti e con i Modà, e in particolare con Kekko Silvestre, che firma per lei il brano La paura che ho di perderti, una delle hit estive del 2013.

Dopo diversi tentativi andati a vuoto, riesce ad approdare a Sanremo nel 2015 con Il solo al mondo, pezzo scritto sempre dal leader dei Modà. Alla fine della kermesse si classifica al 14esimo posto.

Dopo aver continuato la propria carriera tra alti e bassi, partecipando tra l’altro anche alla sesta edizione di Tale e quale show, torna a Sanremo nel 2017 con Ora esisti solo tu. Stavolta arriva fino al nono posto.

Il 2018 si apre con il suo primo singolo in inglese, Fire on Ice, colonna sonora dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2018. Nel corso dell’anno lancia un altro singolo, Risparmio un sogno, che porta la firma di Ultimo, e poi ancora Come in un’isola, in collaborazione con Jerico e Il Cile.

Dopo una pausa di qualche mese, è tornata sul mercato discografico con un nuovo singolo il 4 giugno 2019. S’intitola La mia bocca e la vede stavolta in veste anche di autrice:

Cosa fa oggi Bianca Atzei?

Negli anni della pandemia ha continuato a sfornare singoli, ma senza trovare un nuovo grande successo. Successivamente ha pubblicato un nuovo album, Veronica, in cui sono presenti collaborazioni con grandi amici quali J-Ax e i Modà.

In anni recenti ha preso parte anche a molti programmi televisivi, tra cui Name That Tune – Indovina la canzone e Alessandro Borghese – Celebrity Chef, e nel 2023 ha pubblicato un album di cover dedicato al primo figlio.

Bianca Atzei: la discografia da solista in studio

2015 – Bianco e nero

2022 – Veronica

2023 – Il mio canto libero

La vita privata di Bianca Atzei: marito e figli

Per qualche anno Bianca è stata la donna della vita di Max Biaggi. I due sembravano affiatatissimi, tanto che lui appare anche nel video del brano Ora esisti solo tu, che Atzei gli aveva dedicato. Purtroppo, dopo essersi ripreso da un bruttissimo incidente nel 2017, l’ex centauro ha deciso di lasciarla.

Per la cantante è stato un brutto colpo, e per cercare di assorbirlo ha partecipato a L’Isola dei Famosi. Nel corso del reality ha stretto un grande rapporto con Jonathan Kashanian, tanto che in molti si sono chiesti se tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La risposta è stata però un secco ‘no’.

Dopo alcune voci che la volevano a fianco del figlio di Barbara D’Urso, Emanuele, Bianca ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato: la ‘iena’ Stefano Corti. I due fanno davvero sul serio, e nel 2023 sono diventati per la prima volta genitori. Il figlio si chiama Noa Alexander.

Sai che…

– Bianca Atzei è alta 1 metro e 64.

– Ama la musica degli anni Sessanta, quella dei grandi nomi come Luigi Tenco, Patty Pravo o Sergio Endrigo.

– Ha lavorato come corista a Domenica Cinque, programma di Barbara D’Urso.

– Dove vive Bianca Atzei? A Milano, la città che le ha dato i natali.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Ha cantato per la prima volta in Vaticano al Concerto di Natale del 2013.

– Durante le nozze di Elisabetta Canalis e Brian Perri ha cantato l’Ave Maria in sardo.

– Ha duettato con J-Ax nella nuova versione del brano del rapper Intro.

– Su Instagram Bianca Atzei ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Bianca Atzei, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM