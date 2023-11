Teo Teocoli: la carriera di cantante, la vita privata e tutte le curiosità sul noto attore, che da giovane è stato il frontman della PFM.

Teo Teocoli è uno dei comici, cabarettisti, attori e imitatori più amati in Italia. Non tutti però sanno, o ricordano, che da giovane il grande Teo è stato anche un cantante molto promettente, il quale forse avrebbe potuto ottenere più successo, non avesse fatto altre scelte.

Andiamo a ripercorrere questa sua prima vita artistica da cantante, e scopriamo insieme alcune curiosità su uno degli showman più versatili del nostro spettacolo.

Chi è Teo Teocoli: biografia e carriera da cantante

Antonio Teocoli è nato a Taranto il 25 febbraio 1945 sotto il segno dei Pesci, in una famiglia originaria di Reggio Calabria. Cresce nel quartiere Sbarre di Reggina fino a 5 anni, quando i suoi genitori decidono di trasferirsi definitivamente a Milano.

Teo Teocoli

Si affaccia proprio nella città meneghina sulla scena musicale negli anni Sessanta. Inizialmente è un appassionato del rock and roll proveniente dall’America, e si esibisce in alcuni locali della città con il suo complesso.

Grazie a un carisma naturale attira l’attenzione della Dischi Ricordi, che fa pubblicare al gruppo la canzone Una mossa sbagliata nel 1965. L’anno dopo conosce i giovani musicisti di un gruppo chiamato I Quelli e si unisce a loro come voce solista.

Avrebbe potuto essere la svolta della sua vita: I Quelli sono infatti la stessa band che più in là sarà conosciuta in tutto il mondo con il nome di Premiata Forneria Marconi. Ma la sua permanenza nel gruppo dura poco, e nel 1967 Teo abbandona il progetto, nonostante il successo del pezzo beat Una bambolina che fa no no no:

Non vuole però rinunciare al sogno di diventare un famoso cantante, e accetta l’offerta dell’etichetta di Adriano Celentano. Forma quindi un nuovo gruppo, Teo e le vittime. In questo periodo prende parte anche al Festival della Canzone Napoletana con Carulina nun parte cchiù, ottenendo poca fortuna.

La sua ultima grande esperienza musicale è la registrazione dell’album Hair, inciso dal cast del musical che nel 1969 era formato da artisti del calibro di Renato Zero, Loredana Bertè e Ronnie Jones.

Negli anni Settanta diventa a tutti gli effetti un cabarettista, e da lì abbandona man mano la carriera di musicista, tornando ad avere a che fare con il mondo delle sette note solo come conduttore del Festival di Sanremo nel 2000, se si eccettuano alcuni singoli di discreto successo come Gitana e Per un beso me mareo negli anni Ottanta.

Cosa fa oggi Teo Teocoli?

Che fine ha fatto Teo Teocoli? In molti se lo chiedono. Con il passare del tempo, l’artista ha infatti diradato i suoi impegni televisivi, apparendo di tanto in tanto solo in alcuni programmi, per regalare ai fan ancora alcune delle imitazioni e dei personaggi che lo hanno reso famoso.

La vita privata di Teo Teocoli: moglie e figli

Da giovane Teo è stato un latin lover e ha avuto una storia anche con la cantante Wilma Goich. Dagli anni Ottanta ha messo la testa a posto e ha sposato nel 1985 Elena Fachini. Dalla loro unione sono nate le sue figlie: Anna Adele Letizia nel 1989, Paola nel 1991 e Chiara nel 1992.

Sai che…

– Perché Teo Teocoli ha litigato con Celentano? Ai microfoni di Belve ha confessato di aver litigato con il Molleggiato perché quest’ultimo avrebbe voluto che Teocoli lo imitasse perfettamente per presentare uno show su Mediaset al posto suo.

– Ha dichiarato di essere stato fidanzato sia con Loredana Bertè che con Mia Martini, anche se non contemporaneamente.

– Di che malattia soffre Teo Teocoli? Non ha avuto una salute di ferro negli ultimi anni, ma non sappiamo se abbia particolari patologie. Negli ultimi tempi è comunque apparso dimagrito.

– Non conosciamo l’entità del patrimonio e dei guadagni di Teocoli.

– Dove vive Teo Teocoli? Nella città che lo ha adottato, Milano.

– Teo Teocoli è alto 1 metro e 86.

– Il suo primo gruppo si chiamava I Demoniaci.

– Enzo Jannacci ha scritto il brano Il dritto ispirandosi alla sua storia.

– Non ha alcun account su Instagram.

