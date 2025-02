Cynthia Erivo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice e cantante di Wicked e Jesus Christ Superstar.

Attrice, cantante, compositrice e talento straordinario, tra le poche ad aver ricevuto candidature per l’EGOT (un riconoscimento per tutti e quattro i principali premi americani), Cynthia Erivo non è solo stata Aretha Franklin in una serie e una delle protagoniste di Wicked nel recente film con Ariana Grande, ma è stata chiamata anche a interpretare Gesù nel celebre musical Jesus Christ Superstar,

Una decisione molto originale che le ha permesso di diventare la prima donna a dare il volto al Cristo in versione musicale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Cynthia Erivo: biografia e carriera

Cynthia Onyedinmanasu Chinasaokwu Erivo, questo il nome completo di Cynthia Erivo, è nata a Londra l’8 gennaio 1987 sotto il segno del Capricorno. Dotata di un talento straordinario fin da bambina, studia recitazione già da piccola alla Royal Academy of Dramatic Art.

Dopo aver ottenuto la laurea, fa il suo debutto in una produzione inglese del musical Sister Act, per sostituire Patina Miller. Diventata famosa per il ruolo di Celie nella produzione londinese The Color Purple, arriva con questo spettacolo nel 2015 a Broadway, dividendo il palco con una star come Jennifer Hudson.

Grazie a questo spettacolo ottiene un Tony Award, oltre a numerosi altri premi. Vince anche un Grammy Award per il migliori album di un musical teatrale. Il successo teatrale le spalanca le prote per il cinema. Debutta così nel film 7 sconosciuti a El Royale e poi in Widows – Eredità criminale.

Il primo ruolo cinematografico di un certo rilievo è però quello nel film Harriet di Kasi Lemmons del 2019, che le vale la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice. Diventata una vera star, nel 2022 ottiene la parte di Aretha Franklin nella terza stagione della serie Genius, con conseguente candidatura ai Golden Globe.

Cosa fa oggi Cynthia Erivo

Un successo dopo l’altro, Cynthia è diventata famosissima nel 2024 nel ruolo della strega Elphaba in Wicked, film in cui ha recitato accanto ad Ariana Grande. Nel 2025 è quindi stata scelta come Gesù nella nuova produzione di Jesus Christ Superstar. Sarà la prima donna a interpretare il ruolo del protagonista del musical.

La discografia in studio

2021 – Ch. 1 vs. 1

La vita privata di Cynthia Erivo: marito e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo molti dettagli. Sappiamo però che nel 2022 ha fatto coming out, dichiarandosi bisessuale in un’intervista rilasciata a Vogue.

Sai che…

– Ha origini nigeriane.

– In Jesus Christ Superstar aveva già recitato nel ruolo di Maria Maddalena.

– Non sappiamo se viva ancora a Londra o si sia trasferita definitivamente negli Stati Uniti.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Cynthia Erivo ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

