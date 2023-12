Jennifer Hudson: la carriera, la vita privata e le curiosità sull’attrice e cantante che ha recitato nei panni di Aretha Franklin.

C’è una grandissima voce a Hollywood, prestata alla recitazione nonostante un talento canoro fuori dal comune: stiamo parlando di Jennifer Hudson. Stella del cinema ma anche cantante dalle indubbie qualità, ha diviso la sua vita professionale tra le proprie due passioni, eccellendo in entrambi i campi.

Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera, specialmente quella nella musica, e sulla sua vita privata.

Chi è Jennifer Hudson: biografia e carriera

Jennifer Kate Hudson è nata a Chicago, Illinois, il 12 settembre 1981 sotto il segno della Vergine. Fin da bambina si dimostra portata per il canto, e a 7 anni entra nel coro della chiesa locale. Qualche anno dopo, nel 2004, prova a partecipare alle selezioni per American Idol, ma pur entrando nelle gare serali non ottiene grande fortuna e viene eliminata nella sesta puntata, arrivando solo settima in classifica.

Jennifer Hudson

Nel 2006 viene messa sotto contratto con l’Arista Records e inizia a lavorare sul suo album di debutto. Debutta con un singolo nel 2008, Spotlight, raggiungendo la 24esima posizione nella classifica Billboard Hot 100. Risultato importante anche per il suo primo eponimo album, che debutta al numero 2 in classifica e vende più di 700mila copie.

Nel 2009 partecipa alla cerimonia dei Grammy Award e riceve il suo primo riconoscimento nel mondo della musica per il Miglior album R&B. La carriera musicale continua tra alti e bassi e nel 2011 pubblica il suo secondo album, I Remeber Me, che debutta di nuovo al numero 2 della classifica americana.

Il suo terzo album, JHUD, viene pubblicato nel settembre del 2014 e vanta la partecipazione di artisti del calibro di Pharrell Williams e Timbaland. Ha quindi messo in stand by la sua carriera nel mondo della musica, per poi essere scelta come protagonista del biopic ispirato alla vita di Aretha Franklin, dal titolo Respect.

Cosa fa oggi Jennifer Hudson?

Negli ultimi anni ha alternato esibizioni musicali ad altri progetti cinematografici e teatrali. Dall’autunno 2022 ha condotto un programma televisivo tutto suo, e ha quindi vinto il suo primo Tony Award per lo spettacolo A Strange Loop, entrando nell’élite dei cosiddetti EGOT, i vincitori dei principali premi americani dello showbiz.

La vita privata di Jennifer Hudson: marito e figli

Jennifer si è sposata con il wrestler professionista David Otunga, da cui ha avuto un figlio, David Daniel Otunga Jr., nato l’11 agosto 2009.

Della sua vita privata si conoscono pochi particolari, ma sappiamo che ha vissuto già una tremenda tragedia familiare. Il 24 ottobre 2008 la madre Darnell e il fratello Jason vengono trovati privi di vita nella loro casa di Chicago, mentre il nipotino Julian di sette anni viene rapito. Nello stesso giorno viene arrestato William Balfour, ex marito di sua sorella, e tre giorni dopo nell’auto di quest’ultimo viene trovato il corpo senza vita del piccolo Julian.

Sai che…

– Quante ottave ha Jennifer Hudson? La celebre cantante e attrice può vantare un’estensione vocale da ben quattro ottave.

– Jennifer Hudson è alta 1 metro e 75.

– Le sue principali fonti d’ispirazione nella musica sono Whitney Houston, Patti LaBelle e ovviamente Aretha Franklin.

– Ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

– Come attrice ha debuttato nel film Dreamgirls, al fianco di personaggi come Eddie Murphy, Beyoncé e Jamie Foxx. Nonostante la giovane età, viene premiata con l’Oscar come miglior attrice non protagonista.

– Ha sostenuto la prima campagna elettorale di Barack Obama.

– Ha cantato l’inno nazionale al Superbowl nel 2009. Nello stesso anno si è anche esibita nella cerimonia funebre per Michael Jackson. Nel 2012 ha invece preso parte a quella per Whitney Houston, esibendosi sulle note di I Will Always Love You.

– Su Instagram Jennifer Hudson ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok il suo profilo è seguitissimo.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jennifer Hudson, ecco una playlist presente su Spotify:

