Roberta Flack: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante famosa per hit come Killing Me Softly.

Roberta Flack è stata una cantante americana nota soprattutto per i suoi singoli The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song e Feel Like Makin’ Love. Nel corso della sua carriera vinto diversi Grammy Awards ed è stata inserita nella Georgia Music Hall of Fame e nella Grammy Hall of Fame. Numeri da artista leggendaria, capace con la sua voce e il suo talento di conquistare il mondo intero. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Roberta Flack: biografia e carriera

Roberta Cleopatra Flack nacque a Black Mountain, in Carolina del Nord, il 10 febbraio 1937 sotto il segno dell’Aquario. Figlia di Irene (nata Force) e del pianista Harold Flack, che suonava l’organo della chiesa battista di St. Paul a Black Mountain, dimostrò un precoce interesse per la musica e iniziò a prendere lezioni di pianoforte da suo padre all’età di quattro anni.

Mentre era ancora a scuola, Flack vinse un concorso per talenti che la portò alla sua prima apparizione in televisione. Successivamente studiò musica alla Howard University di Washington, DC. Nel 1968, Flack si trasferì a New York City e diede il via alla sua carriera professionale all’Howard Theatre. Ben presto divenne corista per artisti importanti, tra cui Aretha Franklin, Gene Clark e Donny Hathaway.

Il suo successo in questo ruolo la portò a un contratto discografico con la Atlantic Records. Nel 1969, Flack pubblicò il suo album di debutto, First Take, che conteneva il singolo di successo The First Time Ever I Saw Your Face. L’album includeva anche la canzone Esther, che è stata co-scritta da Donny Hathaway.

Nel 1972 l’artista della Carolina del Nord vinse il suo primo Grammy Award per la migliore performance R&B di un duo o gruppo con voce per il suo album Donny Hathaway Live. L’anno dopo pubblicò il suo album più famoso, Killing Me Softly, che conteneva la celebre Killing Me Softly with His Song. L’album è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi e permise già all’epoca a Flack di vincere il suo secondo Grammy Award per la migliore performance vocale pop.

Il suo successo proseguì l’anno seguente con il disco Feel Like Makin’ Love, il suo ultimo grande successo prima di attestarsi su livelli di fama minori, pur ottenendo comunque di tanto in tanto nuovi grandi exploit con canzoni e lavori come Set the Night to Music e Relax, Unwind & Just Be Me.

La morte di Roberta Flack

Malata da tempo, Roberta Flack è morta improvvisamente all’età di 88 anni il 24 febbraio 2025. Lo ha annunciato un suo rappresentante con un comunicato ufficiale: “Siamo addolorati nel comunicare che la gloriosa Roberta Flack è scomparsa questa mattina. Se n’è andata serenamente, circondata dalla sua famiglia. Roberta ha infranto confini e record. Nella sua carriera ès tata anche una fiera educatrice“. Non si conoscono le cause della morte, probabilmente da ricondurre alla Sla, malattia che l’affliggeva da anni.

La discografia in studio

1969 – First Take

1970 – Chapter Two

1971 – Quiet Fire

1972 – Roberta Flack & Donny Hathaway

1973 – Killing Me Softly

1975 – Feel Like Makin’ Love

1977 – Blue Lights in the Basement

1978 – Roberta Flack

1980 – Roberta Flack Featuring Donny Hathaway

1982 – I’m the One

1983 – Born to Love con Peabo Bryson

1988 – Oasis

1991 – Set the Night to Music

1992 – Stop the World

1994 – Roberta

1997 – The Christmas Album

1999 – Friends: Roberta Flack Sings Mariko Takahashi

2003 – Holiday

2012 – Let It Be Roberta: Roberta Flack Sings The Beatles

2012 – S.O.U.L.

La vita privata di Roberta Flack: marito e figli

Sebbene abbia avuto una carriera di successo, Flack ha in gran parte tenuto la sua vita personale fuori dagli occhi del pubblico. Per la maggior parte del tempo, ha tenuto la sua famiglia fuori dai riflettori. Per qualche anno è stata sposata, ma non ha avuto figli.

Sai che…

– Nel 2022 era stata diagnosticata a Robert Flack una malattia tremenda che l’ha costretta al ritiro dal palco.

– Ha lavorato nella sua vita anche come attrice.

– Su Instagram Roberta Flack aveva un account ufficiale da diverse decine di migliaia di follower. Aveva un account ufficiale anche su TikTok.

