Chi è Wilma Goich, la cantante di Le colline sono in fiore

Wilma Goich: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante simbolo degli anni Sessanta.

Wilma Goich è stata una delle grandi protagoniste della nostra canzone tra gli anni Sessanta e i Settanta, prima come solista, poi nel duo I Vianella con Edoardo Vianello. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la vita privata.

Chi è Wilma Goich: biografia e carriera

Wilma Goich è nata a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il 16 ottobre 1945 sotto il segno della Bilancia. Fin da bambina mostra una certa predisposizione per la musica, e decide presto di tentare una carriera artistica.

Wilma Goich

La sua fortuna arriva nel pieno degli anni Sessanta, grazie soprattutto alla partecipazione al Festival di Sanremo 1965 con il celebre brano Le colline sono in fiore, ancora oggi il suo maggior successo anche a livello internazionale. Dopo una serie di ottimi risultati negli anni successivi tra Sanremo, Un disco per l’estate e altre manifestazioni, fonda negli anni Settanta il duo I Vianella con Edoardo Vianello.

La loro carriera prende così il volo grazie a brani come Semo gente de borgata, Fijo mio e Volo di rondine, firmate rispettivamente da Franco Califano (le prime due) e dalla coppia Minghi-Bardotti (la seconda).

Nel 1994 torna a Sanremo nella Squadra Italia, un gruppo costituito appositamente per la kermesse con Lando Fiorini, Jimmy Fontana, Mario Merola, Nilla Pizzi, Manuela Villa e altri ancora.

Cosa fa oggi Wilma Goich?

Nel 2014 ha ricostituito dopo oltre trent’anni I Vianella, ma recentemente ha dichiarato che non canterà mai più con l’ex marito Edoardo. Nel 2022 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip ed è riuscita a resistere per ben quattro mesi insieme agli altri inquilini, venendo eliminata solo nel gennaio 2023.

La vita privata di Wilma Goich: moglie e figli

Wilma ebbe verso la metà degli anni Sessanta una relazione con Teo Teocoli. Ha quindi conosciuto Edoardo Vianello, con cui si è sposata attorno agli anni Settanta, fondando anche il celebre gruppo I Vianella. Con Edoardo ha divorziato nel 1981.

I due hanno avuto anche una figlia, Susanna. La ragazza, che di professione faceva la speaker, è purtroppo morta per un brutto male nell’aprile del 2020.

Sai che…

– Dove vive Wilma Goich? Attualmente abita a Roma.

– Wilma Goich è alta 1 metro e 65.

– Quali sono le sue origini? I suoi genitori erano degli emigrati di Zara.

– Venne squalificata per un presunto plagio al festival di Barcellona.

– Ha coverizzato negli anni Ottanta The Winner Takes It All degli Abba con il titolo E allora prendi e vai.

– Negli anni Duemila entrò in causa con degli usurai, che vennero arrestati e condannati.

– Su Instagram Wilma Goich ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Wilma Goich, ecco una playlist presente su Spotify:

